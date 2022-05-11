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11/05/2022 18:47

《台股攻略－黃振宇》金融、航運股回調，台股於萬六點震盪

　　《台股攻略》台股今日（１１日）走勢震盪，金融、航運股回調，大市一度跌逾百點，更曾
失守萬六點關口，電子權值股的台積電、聯發科奮力撐市，最終指數收１６００６﹒２５點，跌
５５﹒４５點，成交金額為２０６２﹒１０億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出
１５６﹒９億元，外資連續４個交易日錄得淨賣出。
　　電子權值股方面，台積電在低位有承接，在資金進駐下，逆市升０﹒６％，收５２１元；聯
發科升１﹒１％，收８２９元，日月光投控、瑞昱、聯詠升約０﹒１％－０﹒８％，台達電、聯
電、友達、欣興、大立光則跌０﹒３％－２﹒１％。航運股受壓，貨櫃三雄的陽明跌２﹒８％、
長榮跌３％、萬海無起跌；散裝航運股沽壓更重，新興、裕民、慧洋　ＫＹ均跌逾３％；航空雙
雄的華航、長榮航亦遭拋售，跌逾２％。金融股方面，國泰金跌逾３％，收５６﹒２元，創逾半
年新低、富邦金收６６﹒２元，跌１﹒３％，中信金、開發金、元大金均跌逾１％。大價股方面
，電池模組廠ＡＥＳ－ＫＹ漲停，收１０１０元，矽力－ＫＹ升近５％，收２５３０元，信驊、
力旺、緯穎等則震盪下挫１％－３％。過去外界以「傳統塑化業龍頭」來定位的台塑集團，已開
始布局ＡＩ研發，旗下的台塑、台化及台塑化近年來積極透過合資結盟的各項投資布局，投入高
科技行業。中華電今年以「深耕ＥＳＧ永續新布局」為題，將透過更換舊基礎設施，發展網路功
能虛擬化、公務車輛電動化等領域，更預計２０３０年公司的年碳排量將較２０２０年碳排量減
半。
　　美國將公布４月份物價數據，市場預期通脹增速可能放緩，而台股、美國科技股短線有跌深
反彈跡象，但台股連日於１６０００點震盪，建議投資者觀望三大法人動向，投資操作宜保持審
慎。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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