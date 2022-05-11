《台股攻略－黃振宇》金融、航運股回調，台股於萬六點震盪

《台股攻略》台股今日（１１日）走勢震盪，金融、航運股回調，大市一度跌逾百點，更曾

失守萬六點關口，電子權值股的台積電、聯發科奮力撐市，最終指數收１６００６﹒２５點，跌

５５﹒４５點，成交金額為２０６２﹒１０億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出

１５６﹒９億元，外資連續４個交易日錄得淨賣出。

電子權值股方面，台積電在低位有承接，在資金進駐下，逆市升０﹒６％，收５２１元；聯

發科升１﹒１％，收８２９元，日月光投控、瑞昱、聯詠升約０﹒１％－０﹒８％，台達電、聯

電、友達、欣興、大立光則跌０﹒３％－２﹒１％。航運股受壓，貨櫃三雄的陽明跌２﹒８％、

長榮跌３％、萬海無起跌；散裝航運股沽壓更重，新興、裕民、慧洋 ＫＹ均跌逾３％；航空雙

雄的華航、長榮航亦遭拋售，跌逾２％。金融股方面，國泰金跌逾３％，收５６﹒２元，創逾半

年新低、富邦金收６６﹒２元，跌１﹒３％，中信金、開發金、元大金均跌逾１％。大價股方面

，電池模組廠ＡＥＳ－ＫＹ漲停，收１０１０元，矽力－ＫＹ升近５％，收２５３０元，信驊、

力旺、緯穎等則震盪下挫１％－３％。過去外界以「傳統塑化業龍頭」來定位的台塑集團，已開

始布局ＡＩ研發，旗下的台塑、台化及台塑化近年來積極透過合資結盟的各項投資布局，投入高

科技行業。中華電今年以「深耕ＥＳＧ永續新布局」為題，將透過更換舊基礎設施，發展網路功

能虛擬化、公務車輛電動化等領域，更預計２０３０年公司的年碳排量將較２０２０年碳排量減

半。

美國將公布４月份物價數據，市場預期通脹增速可能放緩，而台股、美國科技股短線有跌深

反彈跡象，但台股連日於１６０００點震盪，建議投資者觀望三大法人動向，投資操作宜保持審

慎。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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