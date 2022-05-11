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即市新聞

11/05/2022 09:37

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨１９６２７為新短期重要阻力位

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、電訊業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的相關股票為港
鐵（０００６６）、聯想（００９９２）與電能實業（００００６），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選工商銀行（０１３９８）、友邦保險（０１２９９）與百度（０９８８８）。
　　明顯地，港股正在找尋短期跌浪底；至於中期跌浪底，本欄假設已於３月出現，但尚未可確
定。令人憂慮者，為過去三個交易日的跌市錄得持續增加的交投量，反映出期間沽盤不斷增加。
恒指期貨陰陽燭日線圖上錄得陽燭，顯示昨天（１０日）低位１９０６３前有好友大戶入市還擊
。此外，連續兩個「下跌窗口」的出現令上月２７日低位１９６２７成為了新短期重要阻力位，
價位急須升回其上企穩，令後市下試（１）浪起點支持的機會下降。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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