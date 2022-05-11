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即市新聞

11/05/2022 09:04

【虛幣世界】比特幣輕微反彈，目前企於３１０００美元水平

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，但情況略為回穩，加密貨幣市場
走勢喘定，市場仍在消化ＬＵＮＡ幣的走勢震盪，以及ＵＳＴ幣與美元匯率脫鈎後的反應。分析
指目前比特幣的交投輕微上升，但似乎上行空間已經有限。ＡＮＢ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ首
席執行官Ｊａｉｍｅ　Ｂａｅｚａ認為，宏觀經濟事件為市場帶來壓力，其中通貨膨脹以及中央
銀行對股票和數字資產的貨幣政策收緊，而比特幣最近的下跌歸因於與　ＵＳＴ　脫鈎有關。
　　他認為，ＬＦＧ　通過出售比特幣儲備來捍衛匯率的決定，加速了更廣泛的加密貨幣市場的
拋售，因為恐慌蔓延，而且更接近黑天鵝的系統性風險事件迫在眉睫。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３０９８７﹒３３（美元．下同），跌０﹒０９％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２３４９﹒５１元，升０﹒３２％；艾達幣報０﹒６２５２元，跌
０﹒５４％；瑞波幣報０﹒５１３５元，升０﹒０９７％。（ｕｌ）
　
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