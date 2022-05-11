【虛幣世界】ＵＳＴ及ＬＵＮＡ約大跌八成，耶倫點名呼監管穩定幣

《經濟通通訊社１１日專訊》幣圈近日愁雲慘霧，皆因ＵＳＴ兌美元價格大跌，掛勾幣

ＬＵＮＡ亦大跌八成半，Ｌｕｎａ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ Ｇｕａｒｄ （ＬＦＧ）組織正尋

求籌集超過１０億美元的資金，包括沽出比特幣籌集資金進行「護盤」，不過無礙跌勢持續，

ＵＳＴ今日最低見過０﹒２６９美元（幣安價格），即對比起早幾日價格大跌７３％，而掛鈎代

幣ＬＵＮＡ亦跌８５％。

美國財政部長耶倫表示，今年有必要對穩定幣進行監管，以避免金融體系出現風險，佢指出

新產品技術可能代表促進創新和提高效率的機會，但有一程度危機，而國會將會今年底前推動及

通過穩定幣立法。

對比起ＵＳＤＴ與ＵＳＤＣ，ＵＳＴ並非與美元貨幣掛勾，而是以ＬＵＮＡ幣作為儲備，每

銷毀１美元的ＬＵＮＡ可以鑄造１ＵＳＴ；１ ＵＳＴ 也可以贖回１美元的ＬＵＮＡ。

市場估計，ＵＳＴ大跌觸發點是近期比特幣由四萬跌至三萬美元，而Ｌｕｎａ基金會

Ｌｕｎａ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ Ｇｕａｒｄ（ＬＦＧ）持有４２５３０比特幣，目前市值約

１２﹒７５億美元，並用於防止ＵＳＴ脫勾美元。有分析估計由於ＵＳＴ與ＬＵＮＡ之間可以大

幅轉換，令到市場波動性增加，大量ＬＵＮＡ同一時間於市場出售，造成ＵＳＴ大幅貶值；加上

ＬＦＧ手持的比特幣同樣下挫，投資者憂慮ＬＦＧ是否能夠維繫匯率，觸發市場恐慌性拋售。

（ｕｌ）

