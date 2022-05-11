  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/05/2022 16:54

【虛幣世界】ＵＳＴ及ＬＵＮＡ約大跌八成，耶倫點名呼監管穩定幣

　《經濟通通訊社１１日專訊》幣圈近日愁雲慘霧，皆因ＵＳＴ兌美元價格大跌，掛勾幣
ＬＵＮＡ亦大跌八成半，Ｌｕｎａ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　Ｇｕａｒｄ　（ＬＦＧ）組織正尋
求籌集超過１０億美元的資金，包括沽出比特幣籌集資金進行「護盤」，不過無礙跌勢持續，
ＵＳＴ今日最低見過０﹒２６９美元（幣安價格），即對比起早幾日價格大跌７３％，而掛鈎代
幣ＬＵＮＡ亦跌８５％。
　　美國財政部長耶倫表示，今年有必要對穩定幣進行監管，以避免金融體系出現風險，佢指出
新產品技術可能代表促進創新和提高效率的機會，但有一程度危機，而國會將會今年底前推動及
通過穩定幣立法。
　　對比起ＵＳＤＴ與ＵＳＤＣ，ＵＳＴ並非與美元貨幣掛勾，而是以ＬＵＮＡ幣作為儲備，每
銷毀１美元的ＬＵＮＡ可以鑄造１ＵＳＴ；１　ＵＳＴ　也可以贖回１美元的ＬＵＮＡ。
　　市場估計，ＵＳＴ大跌觸發點是近期比特幣由四萬跌至三萬美元，而Ｌｕｎａ基金會
Ｌｕｎａ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　Ｇｕａｒｄ（ＬＦＧ）持有４２５３０比特幣，目前市值約
１２﹒７５億美元，並用於防止ＵＳＴ脫勾美元。有分析估計由於ＵＳＴ與ＬＵＮＡ之間可以大
幅轉換，令到市場波動性增加，大量ＬＵＮＡ同一時間於市場出售，造成ＵＳＴ大幅貶值；加上
ＬＦＧ手持的比特幣同樣下挫，投資者憂慮ＬＦＧ是否能夠維繫匯率，觸發市場恐慌性拋售。
（ｕｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/05/2022
《神州經脈》CPI五月高PPI一年低　滬指連漲三日成交返萬億
財經熱話11/05/2022
內地新增新冠個案回落航空股造好　惟恐續受困人幣走弱
大行報告11/05/2022
理想汽車績後大行點評價?　click入嚟睇下
專訪11/05/2022
【陶冬專訪】美國「大辭職潮」前所未見（有片）
財經熱話11/05/2022
摩通「報告出錯」轉軚力撐　科技股齊反彈美團表現佳後市值博嗎?
財經熱話11/05/2022
【飲邊杯酒？】三大因素利好啤酒股　青啤或潤啤？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金