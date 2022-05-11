《炒股戰記－富仔》中鐵有國策支持，美團技術走勢好轉續博反彈！



《炒股戰記》魚缸呢兩個禮拜走勢都幾反覆，曾經單日升超過８００點，升到近２１３００

後唔夠力再上，受到加息效應、美元走強、美債息上升、內地疫情未穩等不明朗因素夾擊，結果

三日夾埋跌過千點。但係，去到噚日即使跌住收，都總算見到支小陽燭，今日因應內地公布４月

ＣＰＩ升幅大過預期，科技股、車股、內需股齊齊發力向上，推高番上兩萬點附近。

今晚美國公布４月ＣＰＩ，如果數據顯示通脹無升溫，加埋拜登表示會考慮降低關稅嚟對抗

高通脹，經濟環境或會憧憬好轉。不過，中概股除牌問題仲有暗湧，俄烏戰事亦未完結，世界局

勢依然變幻莫測，富仔認為買中概股都唔好睇得太長線。



＊微創機器人３０銀順利獲利＊



睇番個倉先，開拓藥業（０９９３９）大升完之後ｋｅｅｐ唔到個勢，最後仲要跌番落去，

更加穿埋２０銀嘅止蝕位，富仔要嚴守止蝕位，最後決定平倉，最後都係蝕５銀，唔算輸得多。

另外，香港寬頻（０１３１０）今日除淨，富仔喺８﹒６銀買入之後，股價表現都ｋｅｅｐ

住穩定，雖然未到目標９﹒２銀，但考慮到除淨因素，我已經喺前一日等到８﹒９１銀就走咗，

呢到賺得唔算多。

至於微創機器人（０２２５２），富仔喺２３﹒５銀買入後一個星期左右，已經升到上初步

目標３０銀，先沽走１５００股，呢到賺咗少少，剩低嘅５００股如果穿埋２１銀止蝕位先算，

否則呢隻我會繼續坐，始終５００股都唔係太多，一爆起上嚟相信唔係講玩。



＊中鐵上望６銀＊



今次富仔個倉加咗三隻股票，第一隻係中國中鐵（００３９０）。公司主要從事基礎設施建

設、勘察設計同諮詢服務、工業設備同零部件製造、房地產開發同其他業務。今年第一季純利約

７５﹒８７億人仔，按年升約１７％，營業總收入２６７０﹒９７億人仔，按年都增長

１２﹒６８％。特別留意新簽合同額６０５７﹒４億人仔，按年大幅增長８４％！呢個數據某程

度反映即使面對疫情威脅，中鐵２０２２年開局都算唔錯。

內地經濟增長因為疫情封控有所放緩，尤其睇到ＰＭＩ嘅上升都放慢緊，即使今日公布嘅

ＣＰＩ升幅有所擴大，但整體經濟都未恢復得晒。依家內地疫情仍然未回穩，如果單純靠消費嚟

刺激經濟，效果未必會好好，另一個比較有效嘅方法係投資固定資產，當中包括加大新舊基建投

資。

事實上，國家主席習近平喺４月尾召開嘅中央財經委員會第１１次會議，下令要全面加強基

礎建設，構建現代化基礎設施體系，有國策配合，基建股短期相信仲有支持，中鐵會從中受惠。

中鐵股價由上個月最低３﹒９７銀反彈，一路升到５月最高５﹒８８銀，呢到已經升超過

２０％。近排有少少回調，但股價仍然企穩喺主要平均線之上，平均線呈現所謂「多頭排列」，

平均線ｋｅｅｐ住上，依家估計處於高位整固格局，走勢上唔太差。富仔喺５﹒４銀買咗

５０００股，初步目標睇６銀先，去到差唔多位置會沽３０００股先，剩低２０００股會再上望

６﹒５銀，如果跌穿４﹒８銀就止蝕。



＊港鐵受惠東鐵過海線通車＊



另一隻係港鐵（０００６６）。每日搭鐵，你我都關事！最近就公布東鐵線過海段５月１５

號通車，成為本港第四條過海鐵路線。以後東鐵線嘅乘客喺上水出發，可以過海直接到金鐘，唔

使再轉咁多條線，而紅磡過海到金鐘站呢段嘅車程只需約７分鐘。新巴城巴同九巴都話，新過海

段通車後，估計紅磡過海巴士每日會減少３萬幾人次，即係話港鐵每日可能因而多咗３萬個新客

源，對車務業務有利。

仲有，隨住本港疫情逐漸受控，港鐵都進一步加強非繁忙時段嘅列車服務，回復到第五波疫

情前嘅水平，其中５條鐵路線分別加強星期五夜晚８點後，同埋周末、公眾假期嘅服務，列車服

務可以逐步回復正常，起碼對港鐵嘅車務業務唔會再有具大衝擊。

地鐵股價走勢方面，由３月７號最低位３９﹒３５銀開始反彈，升到５月５號最高４３﹒４

銀。均線形態上同樣呈現多頭排列，而保力加通道同ＭＡＣＤ牛差距開始擴闊，相信經歷幾日整

固後，股價有力再上。富仔喺４２銀買咗２０００股，由於佢係公用股之一，升幅唔會好大，部

署上會擺耐少少，上望舊年７月高位４７銀左右，跌穿３９銀就止蝕離場。



＊美團短線目標１８０銀＊



最後一隻就係美團（０３６９０）喇。頭先講過，中概股喺美股仍然有除牌風險，目前美國

嗰邊態度仲係較強硬，呢單嘢唔知仲要搞到幾時，部署上不宜放得太長線。短線嚟睇，股價喺上

兩日跌市之中夾埋只係跌７％多啲，而資金都開始趁低部署。睇番美團嘅資金淨流入額由上星期

四（５日）開始不斷提高，而大戶主動買沽比率升到上日嘅６３：３７，賣空比率亦有所遞減。

再睇日線圖，股價上兩日下跌都出現陽燭，上日收市價１５１﹒８銀亦無跌穿４月２９日大

陽燭嘅低位１４５﹒５銀，上升旗型並無破壞，而ＭＡＣＤ牛差距無大幅度收窄，反映喺１５０

銀水平有幾大支持，富仔見到呢個訊號，即刻喺１５０銀買咗１０００股。今日股價借內地

ＣＰＩ升幅大過預期，以及有傳減少關稅嘅消息刺激，日內曾經升超過一成，目前１０天線升穿

２０天同５０天線，對比之前走勢有好轉。只不過，去到近１８０銀附近有啲阻力，富仔會喺



沽出之股份及收益（虧損）

股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 收益（虧損）（元）

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開拓藥業 ３０００股 ２５﹒００ ２０﹒００ （１５０００）

（０９９３９）

香港寬頻 １００００股 ８﹒６０ ８﹒９１ ３１００

（０１３１０）

微創機器人 １５００股 ２３﹒５０ ３０﹒００ ９７５０

（０２２５２）

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套現：１９４１００元



模擬投資組合

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 １００００股 ４﹒３０ ４﹒４７ ４４７００

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ６６﹒５０ ６６５００

（００８２３）

吉利 ５０００股 １２﹒００ １１﹒９２ ５９６００

（００１７５）

微創機器人 ５００股 ２３﹒５０ ２２﹒７５ １１３７５

（０２２５２）

中國中鐵 ５０００股 ５﹒４０ ５﹒４９ ２７４５０

（００３９０）

港鐵 ２０００股 ４２﹒００ ４３﹒１５ ８６３００

（０００６６）

美團 １０００股 １５０﹒００ １６１﹒４０ １６１４００

（０３６９０）

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股票市值 ： ４５７３２５元

剩餘現金 ： ４６８５５０元

組合淨值 ： ９２５８７５元



＊ 數據截至５月１１日收市

