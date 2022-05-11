《談國論企－黎偉成》中國可望減或免美強徵關稅

《談國論企》中國政府近期相當積極主動的力爭美國現屆政府，取消該國前任對華輸美商品

不合法、不平等、不合理的單邊加徵關稅劣舉，相信逐步和局部項目減、免的機會頗大，但要全

面撤銷，難度甚深，因加徵關稅乃美國對華的政治攬炒非純粹經濟問題。建議中國由貿易擴而大

之到政治、經濟、技術、企業等多個方面，對美作全面談判，促使兩國關係漸次回復相對常態，

對雙方甚至全世界都是一件好事。



＊估計中美貿易常規貿易磋商有頗大進展＊



我看中美關係會有重大和新的變化，重點有（一）中國駐美大使秦剛在美國不同場合積極主

動的美方取消對華輸美商品所加徵的關稅，而極端仇華的布林肯本擬定於５月５日發表對華政策

，卻「突然」於之前的５月４日「巧合」地「確診」，要居家辦公５日，即要延遲發表「報告」

，微妙之處，不難言喻，乃因布林肯很大機會會對華惡言，顯然與可能出現的中美貿易談判有進

展之況反向，要調整、修改，乃必然之想。

至於（二）美國貿易代表辦公室要就美中「貿協」問題，啟動法定覆審程序，謂要作「廣泛

諮詢」，實際是以虛言尋實。特朗普武斷單向對華輸美商品加徵關稅，又有作出過任何「廣泛諮

詢」嗎？沒有！但虛言可接受，因實際情況是美國貿易代表辦公室此番只是托詞，以「民意」

、「商情」，成為改動美國對華貿易政策和相關措施的「依據」。

要指出（三）特朗普單向對華輸美商品多番採取的加徵關稅劣作，美國經濟並沒有任何得著

，理由為（Ｉ）美國不僅由過去的中國最大貿易夥伴淪為第三，而中國於２０２２年１－４月份

輸美商品累計１﹒１８萬億元人民幣，同比高增１２﹒６％，顯然未受加徵關稅的負面影響，反

看美對華出口期內只有３８７１﹒９億元和同比減１﹒７％，使中國對美貿易順差達

７９００﹒５億元人民幣和同比增加２１﹒２％。此為美國對華單邊惡法之自吃苦果。

尤其是（ＩＩ）美國經濟面對的其中最大威脅和壓力，乃通貨猛然膨脹，使消費物價指數

ＣＰＩ於２０２２年３月份大幅攀升至８﹒５％，使聯邦儲備局得以加頻加大加息、縮債等緊縮

貨幣政策。我相信美國通脹難以明顯降低，乃因（ｉ）美國的通脹並非消費性通脹，而是政客政

棍急匆匆的重啟經濟，使低迷的生產無法應付突增的需求；遂（ｉｉ）要增加進口緩衝，但對華

入口商品加徵關稅，弄到其中進口主項來價高昂，是為加徵劣策自作自受的很明顯例子。

既然（三）美國生產能力在惡疫肆虐底下難以明顯改善，商品生產和供應不足使通脹高企，

故美國貿易代表辦公室設法處理好美中貿易關係，是無可避免的其中一個主項；該辦公室在啟動

法定覆審程時通知美國各行業代表關稅可能取消，行業代表若希望維持關稅則須提出申請。但美

國有若干行業因對華加徵關稅措施而得益，故有反對聲音。

由是（四）我相信中美貿易關係有頗大程度改善，非全面好轉，卻是一個相當不錯的轉化。

特別是中國要美方放棄或減低對華攬炒圍堵，難矣！



＊美國須加強輸入中國商品以緩和通脹壓力＊



此因美國以至若干西方國家對中國的看法長期「負面」，因多年對中國的欺壓心理難一時收

歛。中華人民共和國自１９４９年建國至今７０多年，發展歷程相當不簡單，即受到１９３５年

二次世界大戰的日本侵華「殺光、搶光、燒光」的「三光」，到內戰，變得一窮二白，在建國初

期的百廢待興基礎下，還受到以美國為主的西方國家團團圍堵反被稱為的「鐵幕國家」，以自力

更生、自強不息的精神和努力，特別是經歷最近逾４０年的改革開放，現今已成為全球第二大的

經濟體系，異常難能可貴，更重要的是肯定是中國政府的反貪、脫貧到現今之追求共享讓人民有

幸福感，該受世人普遍稱頌，惟美國卻深感中國的崛起是為無比重大的「威脅」，是為美國民主

、共和兩黨政客甚至政棍仇華壓華的鍥而不捨無理、不法攻奸之因，為中國對美政策，絕對不可

忽視的基礎。

由是中國國家主席習近平２０２２年３月１８日應約同美國總統拜登作視頻通話中，回應的

其中重點：「總統先生剛才又重申，美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通

過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝擊」，最微妙之處，當然是習近

平表示「對於你的這些表態，我是十分重視的」，真客氣！理由為「陰毒王」拜登「承諾」對華

之「四不」，卻完完全全的反過來做到「四攻」，其中例子就是維持「混世魔王」特朗普對華輸

美單邊採取的加徵關稅惡策不變。

問題是，特朗普胡作非為的對華輸美商品的多項單邊加徵關稅劣策，有兩項分別於２０２２

年７月６日及８月２３日結束，拜登絕對不可繼續「側側膊，唔多覺」的含含糊糊「應對」了事

，是為美國貿易代表辦公室於５月３日宣布將就此「啟動法定覆審程序，決定是否維持加徵的關

稅措施」，拜登避不了，要正視和採取實際行動。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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