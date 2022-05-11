《異動股》科技股續跌，阿里低開近３％，美團、京東跌近２％

《經濟通通訊社１１日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒６７％，報８３﹒７元，該股

成交約１９６萬股，涉資１﹒６５億元；美團（０３６９０）跌１﹒５８％，報１４９﹒４元；

京東集團（０９６１８）跌１﹒９２％，報２０４元；騰訊（００７００）跌０﹒４７％，報

３３９﹒６元。

隔晚在中概股普遍回升。科技股方面，愛奇藝（ＩＱ）升５﹒５９％；網易（ＮＴＥＳ）升

４﹒１２％；萬國數據（ＧＤＳ）升２﹒７１％；嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）、拼多多（ＰＤＤ）、

京東（ＪＤ）、百度（ＢＩＤＵ）就升逾１％；知乎（ＺＨ）就跌４﹒８６％。

然而，ＡＤＲ港股比例指跌２０３點，報１９４２９點。ＡＴＭ股ＡＤＲ全數下跌，阿里巴

巴ＡＤＲ較港股跌３﹒５１％，折合約８２﹒９８港元，美團ＡＤＲ較港股跌２﹒１６％，折合

約１４８﹒５２港元。騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股跌１﹒１９％，折合約３３７﹒１５港

元。

現時，恒生指數報１９５１１，跌１２１點或跌０﹒６２％，主板成交２３﹒９５億元。國

企指數報６６１２，跌４５點或跌０﹒６９％。恒生科技指數報３８７２，跌３３點或跌

０﹒８６％。

即月期指新報１９３９３，跌８１點，低水１１９點。即月國指期貨報６５８２，跌３５點

，低水３０點。即月科指期貨新報３８５０，跌２８點，低水２３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８３﹒７元 跌２﹒６７％

美團（０３６９０） １４９﹒４元 跌１﹒５８％

京東集團（０９６１８） ２０４元 跌１﹒９２％

騰訊（００７００） ３３９﹒６元 跌０﹒４７％

快手（０１０２４） ５７﹒８元 跌１﹒２％

小米（０１８１０） １０﹒７２元 跌０﹒９２％

微盟（０２０１３） ３﹒９７元 無升跌

知乎（０２３９０） ２１﹒８５元 跌２﹒６７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １５１﹒６元 跌２﹒３８％

萬國數據（０９６９８） ２６﹒５元 跌０﹒５６％

百度（０９８８８） １０６﹒７元 跌２﹒５６％

微博（０９８９８） １６２﹒７元 無升跌

網易（０９９９９） １３８﹒６元 無升跌

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（ｅｒ）

