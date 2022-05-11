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11/05/2022 10:00

內地ＣＰＩ漲幅較預期大，恒指回升１２１點，藥明生物升逾６％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恒指今天低開１２１點報１９５１１，惟隨住內地４月居民消
費價格（ＣＰＩ）漲幅高於預期，多個板塊回升，帶動港股上升１２１點或升０﹒６２％，主板
成交２５０﹒１７億元。國企指數報６７２１，升６３點或升０﹒９５％。恒生科技指數報
３９９１，升８５點或升２﹒１８％。
　
＊內地４月ＣＰＩ漲幅擴至２﹒１％，高於預期＊
　
　　國家統計局公布，２０２２年４月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒１％，漲
幅較３月擴大０﹒６個百分點，連漲第三個月，創去年１１月以來五個月新高，且高於市場預期
的增１﹒８％。
　　其中，城市上漲２﹒２％，農村上漲２﹒０％；食品價格上漲１﹒９％，非食品價格上漲
２﹒２％；消費品價格上漲３﹒０％，服務價格上漲０﹒８％。１－４月平均，全國居民消費價
格比上年同期上漲１﹒４％。
　
＊藥明生物暫為表現最佳藍籌＊
　
　　藍籌股方面，藥明生物（０２２６９）現價升６﹒３８％，報５２﹒５５元，該股成交約
３９０萬股，涉資１﹒９９億元，盤中高見５２﹒７元，最低見４７﹒７５元，暫為表現最佳藍
籌；阿里健康（００２４１）升５﹒６６％，報３﹒９２元。
　　科技股當中，美團（０３６９０）升幅較顯著，低開近２％後回升，現升４﹒２８％，報
１５８﹒３元；嗶哩嗶哩（０９６２６）、快手（０１０２４）亦曾回升逾３％。
　　內需股表現轉好，李寧（０２３３１）升５﹒７３％，報５８﹒１５元；安踏
（０２０２０）升４％，報８４﹒４５元；九毛九（０９９２２）盤中一度升近６％；海底撈
（０６８６２）亦回升逾１％。
　　即月期指新報１９６３０，升１５６點，低水１２６點。即月國指期貨報６６９２，升７５
點，低水３０點。即月科指期貨新報３９８３，升１０５點，低水９點。
　　上證綜合指數報３０６０，升２４點或升０﹒８１％，成交１１５３﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０８７，升１７５點或升１﹒６１％，成交５９７﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　十大表現較佳藍籌股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　５２﹒５５元　升６﹒３８％
　　阿里健康（００２４１）　　３﹒９２元　升５﹒６６％
　　李寧（０２３３１）　　　５８﹒１５元　升５﹒７３％
　　吉利（００１７５）　　　１１﹒７６元　升５﹒３８％
　　美團（０３６９０）　　　１５８﹒３元　升４﹒２８％
　　比亞迪（０１２１１）　　２２４﹒２元　升４﹒２８％
　　信義光能（００９６８）　１１﹒７２元　升４﹒２７％
　　瑞聲（０２０１８）　　　１７﹒３６元　　升４﹒２％
　　安踏（０２０２０）　　　８４﹒４５元　　　　升４％
　　舜宇（０２３８２）　　　１０１﹒６元　升３﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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