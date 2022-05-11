內地ＣＰＩ漲幅較預期大，恒指回升１２１點，藥明生物升逾６％

《經濟通通訊社１１日專訊》恒指今天低開１２１點報１９５１１，惟隨住內地４月居民消

費價格（ＣＰＩ）漲幅高於預期，多個板塊回升，帶動港股上升１２１點或升０﹒６２％，主板

成交２５０﹒１７億元。國企指數報６７２１，升６３點或升０﹒９５％。恒生科技指數報

３９９１，升８５點或升２﹒１８％。



＊內地４月ＣＰＩ漲幅擴至２﹒１％，高於預期＊



國家統計局公布，２０２２年４月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒１％，漲

幅較３月擴大０﹒６個百分點，連漲第三個月，創去年１１月以來五個月新高，且高於市場預期

的增１﹒８％。

其中，城市上漲２﹒２％，農村上漲２﹒０％；食品價格上漲１﹒９％，非食品價格上漲

２﹒２％；消費品價格上漲３﹒０％，服務價格上漲０﹒８％。１－４月平均，全國居民消費價

格比上年同期上漲１﹒４％。



＊藥明生物暫為表現最佳藍籌＊



藍籌股方面，藥明生物（０２２６９）現價升６﹒３８％，報５２﹒５５元，該股成交約

３９０萬股，涉資１﹒９９億元，盤中高見５２﹒７元，最低見４７﹒７５元，暫為表現最佳藍

籌；阿里健康（００２４１）升５﹒６６％，報３﹒９２元。

科技股當中，美團（０３６９０）升幅較顯著，低開近２％後回升，現升４﹒２８％，報

１５８﹒３元；嗶哩嗶哩（０９６２６）、快手（０１０２４）亦曾回升逾３％。

內需股表現轉好，李寧（０２３３１）升５﹒７３％，報５８﹒１５元；安踏

（０２０２０）升４％，報８４﹒４５元；九毛九（０９９２２）盤中一度升近６％；海底撈

（０６８６２）亦回升逾１％。

即月期指新報１９６３０，升１５６點，低水１２６點。即月國指期貨報６６９２，升７５

點，低水３０點。即月科指期貨新報３９８３，升１０５點，低水９點。

上證綜合指數報３０６０，升２４點或升０﹒８１％，成交１１５３﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１１０８７，升１７５點或升１﹒６１％，成交５９７﹒１２億元人民幣。



十大表現較佳藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ５２﹒５５元 升６﹒３８％

阿里健康（００２４１） ３﹒９２元 升５﹒６６％

李寧（０２３３１） ５８﹒１５元 升５﹒７３％

吉利（００１７５） １１﹒７６元 升５﹒３８％

美團（０３６９０） １５８﹒３元 升４﹒２８％

比亞迪（０１２１１） ２２４﹒２元 升４﹒２８％

信義光能（００９６８） １１﹒７２元 升４﹒２７％

瑞聲（０２０１８） １７﹒３６元 升４﹒２％

安踏（０２０２０） ８４﹒４５元 升４％

舜宇（０２３８２） １０１﹒６元 升３﹒９９％

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（ｅｒ）

