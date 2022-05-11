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11/05/2022 12:06

《午市前瞻》港股反彈目標２０７００，理想反彈９５元先食胡

　　《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收報１９９７１，升３３７點或１﹒７２％，主
板成交６６０﹒３３億元。恒生中國企業指數報６８１８，升１６０點或２﹒４１％。恒生科技
指數報４０８７，升１８１點或４﹒６４％。
　　恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；美團收報１６４﹒２元，升１２﹒４元或８﹒１７％，成交３９﹒４７億元；
騰訊控股收報３５６﹒２元，升１５元或４﹒４％，成交３４﹒８４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８６﹒９５元，升０﹒９５元或１﹒１％，成交２５﹒３３億元。國指三大成交股份依次為美團
、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊葉尚志：內地通脹回升紓緩通縮憂慮＊
　
　　恒指今天低開１２１點報１９５１１，之後內地公布的ＣＰＩ升幅大於預期，恒指一度回升
逾３００點。第一上海證首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，市場擔憂內地因疫情防控
措施，令居民消費意欲下降而導致通縮，如今ＣＰＩ漲幅大於預期，紓緩了市場的憂慮，帶動港
股回升。他又指，近日北水在兩萬點水平較之前積極入市，近日淨流入金額增加，反映長線資金
開始在低位部署。
　　不過，葉尚志指出，港股本周能否繼續有上升動力，要視乎美國即將公布的ＣＰＩ數據，以
及美股跌勢會否轉趨穩定。若然外圍市況好轉，港股有望反彈至２０天線２０７００點水平。
　
＊比亞迪抗跌力強，目標位２８０元＊
　
　　理想（０２０１５）首季虧損按年收窄至１０８７萬元人民幣，更預期第二季收入總額增長
最多３９﹒８％。股價高開１﹒３２％後升幅擴大，最多升逾一成。葉尚志表示，理想首季的業
績合符預期，惟內地疫情仍未受控，為供應鏈方面帶來不確定性，即使公司對於第二季收入有可
觀增長，實際營收仍要觀察。他續指，今天理想跌後反彈，不建議無貨的投資者高追；有貨的投
資者可於９５元先食胡，８０元作止蝕。
　　至於另一新能源車公司比亞迪（０１２１１）早前有傳長沙車廠因污染問題，令部分產線暫
停，股價兩日內跌逾１１％，惟今天跟隨大市反彈，曾升逾一成。葉尚志表示，即使內地的疫情
持續，比亞迪４月銷量維持強勁，反映公司供應鏈不受太大影響，相信今次長沙車廠的事件可控
，對公司銷量長期影響不大。他又指，比亞迪抗跌力較強，４月份累積升逾５％，升幅更跑贏恒
指，目前股價處整固階段，估計能向上突破的機會較大，未有貨的投資者可於現價買入，目標位
留意２８０元，跌穿１８０元就止蝕。（ｅｒ）

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