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即市新聞

11/05/2022 16:07

《美元走勢－羅明立》建議１﹒０６附近賣出歐元

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３０﹒４０　１３０﹒５５　１２９﹒７９
　　歐元╱美元　１﹒０５５０　１﹒０５６１　１﹒０５２６
　　英鎊╱美元　１﹒２３３６　１﹒２３４７　１﹒２３０５
　　美元╱瑞郎　０﹒９９２８　０﹒９９６４　０﹒９９２２
　　美元╱港元　７﹒８４９７　７﹒８４９９　７﹒８４９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》周二（１０日）多名聯儲官員表示，在未來的議息會議上繼續加息０﹒５％完
全合理及明智的，認為是時候提高利率以應付過高的通脹和勞動力不足的情況。市場關注今晚
（１１日）美國４月ＣＰＩ數據，預期會由３月的高位回落。美匯指數維持高位震盪，非美貨幣
缺乏利好消息，投資者繼續追捧美元，但欠缺新動力，未能突破，高追有戒心。
　　歐元回升受阻於１﹒０６，２０天線已下壓至１﹒０６４０，會是初步阻力；初步支持位於
１﹒０４７０，下一重要支持位於１﹒０３３０，歐元弱勢未變，建議１﹒０６附近賣出歐元，
目標１﹒０４８０，以１﹒０６５０以上止損。
　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０６２０　１﹒０４８０　１﹒０６６５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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