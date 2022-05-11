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即市新聞

11/05/2022 17:04

國泰：會在未來數月積極增加航班，營運現金目標減至每月５億元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國泰航空（００２９３）顧客及商務總裁林紹波表示，４月份
的客運業務表現有所改善，整個國泰網路的客運需求均有增長。隨著政府於４月１日解除客機航
班從９個國家抵港的禁令，以及抵港旅客的檢疫期由１４天減至７天，市民從外地（尤其英國）
回港的需求增加。因應強勁需求，集團將客運航班的運力較３月份增加約２５％，然而４月份的
客運運力較疫情前水平僅約２％。
　　林紹波表示，除了來自中國內地的持續需求，往返其他亞洲城市的過境需求亦有回升，集團
於４月２９日接載了２８０５名乘客，是自２０２１年８月４日的新高。另一方面，因應上海的
新冠疫情，集團進一步減少了前往中國內地的航班班次。
　　林紹波表示，貨運方面，於４月份繼續恢復航班運力，除全力增加亞洲區內航班的班次外，
並恢復了前往法蘭克福的貨機服務，這是自去年１２月底以來，首班前往歐洲的貨機航班。儘管
如此，集團的貨運運力是疫情前水平的２９％。
　
＊目標未來數月營運現金減至每月少於５億港元＊
　
　　展望未來，林紹波表示，香港特區政府最近調整旅遊限制和檢疫要求，有助促進恢復旅遊活
動，以及加強香港國際航空樞紐的航班網絡聯繫，集團會在未來數月積極增加航班。國泰由６月
初起的航班安排包括每日均有往來香港及倫敦希斯路的航班，亦將恢復或增加往來美國、澳洲、
新西蘭及印度等多個重要市場的航班。
　　至於貨運方面，林紹波表示，除了增加客運航班所提供的額外機腹貨運運力，集團擬於６月
起復飛歐洲及美洲的長途貨機航點，亦會恢復貨機航班往來阿聯酋、沙地阿拉伯及柬埔寨。
　　林紹波表示，集團會繼續積極把握增加運力的機會，強化樞紐和網路，預計新增的運力對國
泰航空的業務具正面影響，現正評估對公司運作及成本的潛在得益。經初步評估，集團的目標是
將營運現金消耗於未來數月減至每月少於５億元。（ｃｗ）

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