國泰：會在未來數月積極增加航班，營運現金目標減至每月５億元

《經濟通通訊社１１日專訊》國泰航空（００２９３）顧客及商務總裁林紹波表示，４月份

的客運業務表現有所改善，整個國泰網路的客運需求均有增長。隨著政府於４月１日解除客機航

班從９個國家抵港的禁令，以及抵港旅客的檢疫期由１４天減至７天，市民從外地（尤其英國）

回港的需求增加。因應強勁需求，集團將客運航班的運力較３月份增加約２５％，然而４月份的

客運運力較疫情前水平僅約２％。

林紹波表示，除了來自中國內地的持續需求，往返其他亞洲城市的過境需求亦有回升，集團

於４月２９日接載了２８０５名乘客，是自２０２１年８月４日的新高。另一方面，因應上海的

新冠疫情，集團進一步減少了前往中國內地的航班班次。

林紹波表示，貨運方面，於４月份繼續恢復航班運力，除全力增加亞洲區內航班的班次外，

並恢復了前往法蘭克福的貨機服務，這是自去年１２月底以來，首班前往歐洲的貨機航班。儘管

如此，集團的貨運運力是疫情前水平的２９％。



＊目標未來數月營運現金減至每月少於５億港元＊



展望未來，林紹波表示，香港特區政府最近調整旅遊限制和檢疫要求，有助促進恢復旅遊活

動，以及加強香港國際航空樞紐的航班網絡聯繫，集團會在未來數月積極增加航班。國泰由６月

初起的航班安排包括每日均有往來香港及倫敦希斯路的航班，亦將恢復或增加往來美國、澳洲、

新西蘭及印度等多個重要市場的航班。

至於貨運方面，林紹波表示，除了增加客運航班所提供的額外機腹貨運運力，集團擬於６月

起復飛歐洲及美洲的長途貨機航點，亦會恢復貨機航班往來阿聯酋、沙地阿拉伯及柬埔寨。

林紹波表示，集團會繼續積極把握增加運力的機會，強化樞紐和網路，預計新增的運力對國

泰航空的業務具正面影響，現正評估對公司運作及成本的潛在得益。經初步評估，集團的目標是

將營運現金消耗於未來數月減至每月少於５億元。（ｃｗ）

