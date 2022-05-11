【夜期時段】即月期指最新報１９８２５點，升５６點，現平水

《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７８３點，升１４點，低水
４２點，最新報１９８２５點，升５６點，平水，合約成交４７５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７７５點，升１１點，高水５點，最新報６７８４點，升
２０點，高水１４點，合約成交５０１張。
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