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即市新聞

11/05/2022 17:36

【夜期時段】即月期指最新報１９８２５點，升５６點，現平水

　　《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７８３點，升１４點，低水
４２點，最新報１９８２５點，升５６點，平水，合約成交４７５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６７７５點，升１１點，高水５點，最新報６７８４點，升
２０點，高水１４點，合約成交５０１張。

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