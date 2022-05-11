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11/05/2022 19:01

《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，瑞聲中芯公布業績

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國公布ＰＰＩ，及瑞聲中芯公布業績，料為周四（１２日）
市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，周四歐盟外交部長會議及東盟－美國峰會舉行，聯合國人權理事會
召開特別會議討論俄烏戰爭問題。

＊英國公布首季ＧＤＰ等多項數據＊

　　數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布３月國際收支經常帳餘額，料由
１６４８３億日圓升至１７３７５億日圓。本港時間２：００ｐｍ，英國公布第一季出口，季率
料維持不變；第一季國內生產總值季率升幅料由１﹒３％收窄至１％，年率升幅料由６﹒６％擴
大至８﹒９％；第一季進口季率升幅料由０﹒３％擴大至７﹒２％；３月服務業指數月率升幅料
由０﹒２％收窄至０﹒１％；３月工業生產月率料維持不變，年率升幅料由１﹒６％收窄至
０﹒６％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布４月生產者物價指數，月率升幅料由１﹒４％收窄
至０﹒５％，年率升幅料由１１﹒２％收窄至１０﹒７％；連續申請失業救濟金人數料由１３８
萬降至１３７萬；首次申請失業救濟金人數料由２０萬降至１９萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：華虹（０１３４７）、瑞聲（０２０１８）、中芯
（００９８１）等。（ｗａ）

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