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即市新聞

11/05/2022 11:48

國泰：未來兩周公布暑假航班，憂長期停飛失海外升降時段

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國泰航空（００２９３）舉行股東周年大會，主席賀以禮在會
上指出，隨著港府５月１日起理順熔斷機制和機組人員防疫安排，國泰航空正重新安排機組人手
，期望可在一至兩周公布暑假航班安排。賀以禮承認，本港航空恢復落後全球多地，目前國泰雖
沒有失去海外航班升降時段，但若長期維持低航運量，將面臨失去時段風險。
　　國泰認為，今年貨運市場前景樂觀，但內地疫情令大灣區及上海等地物流受到短期影響，已
尋找東南亞等地需求彌補有關影響。集團認為，今年貨運表現仍取決於供求雙方的演變。

＊對今年貨運盈利前景仍然樂觀＊

　　國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，貨運仍然保持正面，現時有來自不同地區的貨運需求
，但今年首幾個月，因機組人員受到嚴厲的防疫政策，從而影響公司貨運服務，但自政府放寬熔
斷機制及其他防疫政策後，相信未來在貨運方面將可逐漸復甦，但由於內地疫情嚴重，或會影響
短期到內地或大灣區的貨運需求，但公司已作出調整，所以對今年貨運盈利前景仍然保持正面。

＊承認港復甦落後全球＊

　　ＩＡＴＡ總幹事Ｗｉｌｌｉｅ　Ｗａｌｓｈ早前指香港航空樞紐地位將被削弱，賀以禮指，
疫情不單止影響公司業務，同時亦影響環球航空業，各國的航空樞紐會逐漸復甦，雖然香港暫時
落後於其他國家，不過他認為，航空樞紐是長期定位，希望日後可以強勁復甦證明Ｗｉｌｌｉｅ
　Ｗａｌｓｈ的看法是錯的，但他又認為，政府要進一步調整出入境限制，業界才能有顯著的復
甦。（ｈｙ）
　

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