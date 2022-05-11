【國安立法】政府聘團隊研究應對假新聞資訊，冀年中完成相關報告

《經濟通通訊社１１日專訊》政府表示已聘請顧問團隊，研究其他國家和地區，應對假新聞

、假資訊的經驗和處理方法，希望年中完成所有相關報告，並有具體建議。

保安局局長鄧炳強在立法會會議上表示，截至上月底，有１９人涉嫌煽惑他人違反防疫措施

、煽惑破壞防疫設施，或發放虛假抗疫消息而被捕。（ｈｙ）

