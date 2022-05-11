【新冠肺炎】本港新增２８０宗確診，核酸檢測陽性１３１宗

《經濟通通訊社１１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

２８０宗新冠肺炎確診，包括１３１宗核酸檢測陽性，１４９宗快測呈報陽性，當中３２宗輸入

案例，１６宗在機場發現，８宗昨日抵港涉６航班，７宗前日抵港，１６宗在酒店發現。

確診個案中，２８宗經醫管局確診，１８宗經公共衞生化驗所確診，８５宗經私營化驗所確

診。公共衞生化驗所分析５３宗個案，５２宗懷疑Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，１宗病毒量太低未能分

析。第五波累計１１９﹒５萬宗確診，包括７４﹒７萬宗核酸檢測陽性，４４﹒７萬宗快測呈報

陽性。

張竹君指，昨日沒有新增院舍爆疫。



＊３５０９間學校今日恢復面授＊



張竹君指，３５０９間學校今日恢復面授，涉逾７５萬名學生，逾１２萬名老師。今日學校

有２４宗呈報陽性，包括１８宗快測個案，６宗核酸檢測陽性，涉２３間學校，１５名學生及９

名老師，來自３間幼稚園、１４間小學及１７間中學，其中１間學校有２名學生確診，兩人為同

一家庭。１８宗快測個案中，有１７宗今日發現，１宗昨日發現；６宗核酸檢測陽性個案中，１

宗昨日確診，其餘為較早前個案。

張竹君又指，過去７日有其他３間學校發現２宗確診，初步無關連。（ｈｙ）

