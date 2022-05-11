《小傳日記》理想第一季虧損收窄，大行覺得第二季表現唔會理想？

《小傳日記》魚缸一開波就跌１２１點，不過好快就升番，一度衝番上去兩萬點樓上，臨尾

升幅收窄番少少。今日由跌轉升，有咩事咁好呢？

第一件事相信同神州ＣＰＩ有關喇。４月神州ＣＰＩ按年升２﹒１％，升幅比３月擴大

０﹒６個百分點，連升第三個月，唔止創舊年１１月以嚟嘅新高，更加高過市場預期嘅上升

１﹒８％。

另一件事就係同關稅有關。大家都知花旗通脹問題仲好嚴重，拜登都話知道通脹ｋｅｅｐ住

升對家庭造成損害。據報，拜登同佢嘅幕僚諗緊係咪應該降低美國對進口商品加徵嘅關稅抗擊通

脹。有報道指，經濟學家仲拗緊取消對華加徵關稅能唔能夠冷卻通脹，都有唔少人話，對於急住

動用一切可用槓桿嚟降低成本嘅白宮嚟講，降低或完全取消對華關稅係為數唔多嘅選擇之一。點

都好，拜登既然有諗降低關稅呢個ｏｐｔｉｏｎ，無咁多ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ，對魚缸嚟講

係最好嘅ｓｉｔｕａｔｉｏｎ喇！

科技股當中，美團（０３６９０）可以話撐起個市，淨係佢一隻已經幫魚缸帶嚟７５點升幅

，騰訊（００７００）升近３巴仙，反而巴巴（０９９８８）今日走勢都係麻麻哋，中段一度升

超過１巴仙，但最後都要微跌唔夠半巴仙。無計喇，美團同騰訊有北水支持，反而巴巴主要靠散

戶支持，人哋升得咁ｈａｐｐｙ，佢就跌住好ｌｏｎｅｌｙ……

內需股都開紅盤！餐飲股方面，九毛九（０９９２２）升５巴仙；百勝中國（０９９８７）

升近３巴仙；海底撈（０６８６２）就升２巴仙。體品股亦都唔錯，安踏（０２０２０）表現比

較好，升６巴仙；李寧（０２３３１）升巴４仙；申洲（０２３１３）都升３％。車股今日齊開

車，比亞迪（０１２１１）升８巴仙，係今日表現最好嘅藍戰士；吉利（００１７５）升近７巴

仙；第一季虧損收窄嘅理想（０２０１５）更加升近一成，係「蔚小理」之中表現最突出。

大行又點睇理想呢份第一季成績表呢？高盛就話考慮到個別車型加價，料第二季將可維持利

潤率增長，維持１６０銀嘅目標；美銀就諗到理想嘅供應鏈可能會有限制，甚至認為理想第二季

毛利率將按季下跌，目標價由１３７銀調低到１２９銀；花旗亦將目標價由２００銀降到１０４

銀。

供應鏈呢個問題似乎都幾困擾到造車新勢力，畢竟佢哋仲未可以好似比亞迪咁，可以自己生

產電池，現階段仲未夠實力鬥撼。依家大家買嘅都只係佢嘅前景，而「蔚小理」每日波幅都非常

之大，今日可以升超過５巴仙，第二日又可以跌番７巴仙，真係要貼住嚟炒。如果諗住長揸嘅朋

友，實在要有好強大嘅心臟先得喇！請請！



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