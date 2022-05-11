《真知灼見－溫灼培》美國推《ＮＯＰＥＣ法案》如何影響金融市場

《真知灼見》由美國共和民主兩黨議員發起的《反對石油生產或出口壟斷法案》

（ＮＯＰＥＣ法案）上周在參議院司法委員會的投票中得以通過，下一步將會交由參眾兩院作全

體表決。如最終獲得通過，該法案將可給予美國司法部權力，對油組操縱能源市場行為提出訴訟

。這方案一旦通過將會帶來甚麼影響？



假使方案獲通過，而油組國家為免被美國司法部懲罰而一旦失去對油價的操縱，這樣確實不

能排除油價有下跌的可能。不過一點必須明白，全球正向零碳排放這目標進發。當油組明知其好

日子不多，能團結起來多賣點石油，賣貴一點價格，便必須好好把握，他們怎會還理會美國甚麼

法案呢？但當然，產油國也會擔心到，如果他們不聽從美國要求，他們在美國的資產隨時可能會

被凍結。而一旦被凍結，層面相信不單只是國家層面，甚至有可能從公司以至個人層面的資產也

會被凍結。而經歷了今次俄羅斯事件後，更不排除美國會聯同其盟友一同行動。為免資產被凍結

，可想像當這法案一旦獲得通過，幾可肯定大量油組資金將可能會撤離美國及其盟友國家，以做

好一切被制裁的準備。至於這些資金會否跑到中國去又或部分會否跑到黃金市場去，就完全不能

排除有關可能性，總之就是要跑到美國及其盟友不能把其手伸到的地方。



倘作進一步想，雖說有關法案要通過美國參眾兩院需時，但油組要調配大量資產亦非一時三

刻可做到。資產如物業，甚至整間海外企業的股權，更可能需要一段較長時間才能找到買家。油

組（包括國家、公司及個人層面等）會否不用等待有關法案通過，便開始有所行動？相信可能性

是存在。同時間，當然相信油組也會在此期間運用其影響力在美國國會遊說以阻止方案通過。就

讓我們密切留意事態發展。至於踏入本周，紐約期油價格便見到急速回落，這又是否與上述消息

有關，就不得而知。今早（１１日）於亞洲市場紐約期油報９９﹒２３美元，跌破了１００大關

。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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