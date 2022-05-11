【聚焦人幣】人幣中間價續貶１５６點刷逾年半低，報６﹒７２９０

《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２９０，
較上個交易日跌１５６點子，錄四連貶，刷２０２０年１０月１６日以來近１９個月新低，上個
交易日報６﹒７１３４。
美匯指數維持在接近１０４關口前徘徊，在昨天（１０日）紐約收市報１０３﹒９３，升
０﹒１８％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７２９０ ＋１５６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒０８８７ －５﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１６３４ ＋９６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５７２ ＋１９﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２８６２ ＋７２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６６９０ ＋１３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２３４１ －６４﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８３７９ ＋１１０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７５９３ －７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１６４９ ＋６４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５１３ －１４﹒７０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒３５５０ ＋４１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３９６７ －２１３﹒００
１人民幣╱韓元 １８９﹒６６００ －２４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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