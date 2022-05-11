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11/05/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續貶１５６點刷逾年半低，報６﹒７２９０

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２９０，
較上個交易日跌１５６點子，錄四連貶，刷２０２０年１０月１６日以來近１９個月新低，上個
交易日報６﹒７１３４。
　　美匯指數維持在接近１０４關口前徘徊，在昨天（１０日）紐約收市報１０３﹒９３，升
０﹒１８％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７２９０　＋１５６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒０８８７　　　－５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１６３４　　＋９６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５７２　　＋１９﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２８６２　　＋７２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６６９０　　＋１３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２３４１　　－６４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８３７９　＋１１０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７５９３　　　－７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１６４９　　＋６４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５１３　　－１４﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒３５５０　　＋４１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３９６７　－２１３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８９﹒６６００　　－２４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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