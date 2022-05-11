《鍾之日記》懶理高通脹Ａ股揚，恒指無力二萬不穩

《鍾之日記》５月１１日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地４月ＣＰＩ創五個月新高，ＰＰＩ漲８％創近一年低，有消息指美國總統拜登有意撤銷

部份中國產品關稅，Ａ股續向好連升三日，港股連跌四日１４６８點後反彈，惟未能重上兩萬點

大關。

恒指低開１２１點，報１９５１１，最多曾跌１５９點，低見１９４７４，但Ａ股向好，港

股止跌回升，最多倒升３５４點，高見１９９８８，但受制兩萬點大關。美國稍後公布通脹數據

，市場期望從中推測聯儲局加息趨勢，港股午後止跌回升，尾段重拾升勢，曾升４４９點，高見

２００８３。尾市跌幅收窄，恒指收報１９８２４，升１９０點或０﹒９７％。國指收報

６７６９點，升１１１點或１﹒６７％。連跌五日的恒生科指，收市彈２﹒９％報收４０１９。

大市全日成交１２６１﹒５２億。

摩根士丹利發表報告稱，恒指明年中基本情景目標為２１５００點，最牛見２６５００點，

最悲觀則見１７０００點。大摩表示，明年中目標是基於調整盈利增長前景和估值預測，因應

Ｏｍｉｃｒｏｎ的變種病毒，全球央行收緊政策及地緣政治風險，仍將抑制市場情緒。大摩持續

喜歡材料和工業板塊，消費相關類板塊持審慎的看法。



＊滬指三連揚，深成指漲近２％＊



滬綜指昨日（１０日）觸發三千保衛戰警號後，今日再抽升，早段愈升愈急，滬綜指開市不

久升幅便擴大至超過１％，午後更曾漲超過２％，高見３１００﹒９點衝擊三千一，不過在該整

數關遭遇強勁阻力，沽壓劇增導致滬指升幅快速收窄，總結全日收升０﹒７５％，報

３０５８﹒７點，連續第三日上升。汽車、半導體等板塊拉漲，深成指全日漲１﹒８％，創業板

指更飆３﹒０７％。

今日市況強勁，相信和中央電視台《新聞聯播》罕見關注Ａ股市場有關，這檔最權威的新聞

報道節目引述中證監副主席王建軍稱，各類風險因素對Ａ股市場的影響是客觀存在的，但市場穩

定運行有堅實基礎。一時之間「買入」聲音充斥股市，全日交投強勁，兩市成交１０７８１億元

人民幣，按日大增２７﹒３％，是３月３１日以來成交重返萬億關，更是３月１７日以來成交新

高。

國家統計局公布，４月全國ＣＰＩ同比上漲２﹒１％，漲幅較３月擴大０﹒６個百分點，連

漲第三個月，創去年１１月以來五個月新高，且高於市場預期的增１﹒８％。同月全國ＰＰＩ同

比上漲８％，漲幅較３月回落０﹒３個百分點，為連續第六個月漲幅回落，創２０２１年４月以

來一年新低，但仍高於市場預期的漲７﹒７％。

上海抗疫戰終見曙光，昨日全市新增病例較周一（９日）減半，上海目前已有８個區和浦東

部分街鎮社會面基本清零。不過，世衛組織總幹事譚德塞在公開發言中指出，中國目前應對疫情

的清零政策不可持續，世衛緊急項目執行主任瑞安亦勸籲中國，任何抗疫政策都要考慮該政策對

人權的尊重。



＊首季收入增１﹒３倍，再鼎醫藥大彈１８％＊



早前有傳中國考慮引入復必泰疫苗，現時據外電報道，德國生物新技術公司

（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）於１月完成第２階段臨床試驗，惟未有公布試驗結果，而昨日（１０日）

則顯示有類似試驗的相關登記。在港澳地區代理復必泰疫苗的復星醫藥（０２１９６）勁升

１０﹒８％；科濟藥業（０２１７１）消化系統腫瘤藥研究結果在國際期刊發表，升６﹒５％；

而歌禮製藥（０１６７２）公布，其ＡＳＣ２２（恩沃利單抗）臨床試驗申請獲美國食品藥

品監督管理局（ＦＤＡ）批准，用於人類免疫缺陷病毒１型（ＨＩＶ－１）感染者免疫重建╱功

能性治癒適應症。歌禮製藥彈高３﹒４％。

再鼎醫藥（０９６８８）首季總收入按年大增１﹒３倍至４，６７０萬美元，虧損淨額大減

近６５％至８２３９﹒４萬美元，去年同期的虧損淨額為２﹒３億美元。虧損淨額的減少主要由

於沒有新的授權引進預付款。每股普通股淨虧損為０﹒０９美元，而去年同期為０﹒２６美元。

再鼎醫藥昨大瀉１９﹒４％並創近兩個月低後，今日大彈１２﹒９％。

至於中生製藥（０１１７７）揚２﹒９％；藥明生物（０２２６９）勁升６﹒５％；藥明康

德（０２３５９）也揚２﹒２％。



＊台積電擬加價，半導體同業齊慶賀＊



據報台積電將於明年１月起全面調漲晶圓代工價格，漲幅６％，部分客戶已證實接獲漲價通

知。全球疫情導致的供應鏈困境還在持續，半導體產業鏈整體加價已成定局，而多國經濟復甦而

引發的需求爆發，更讓半導體廠商碰上了疫後機遇，例如台積電因代工費高昂的５納米尖端製程

產量持續攀升，４月營業收入再創單月新高，按年增長５５﹒０２％，達１７２５億元新台幣。

在港股上市的半導體同業拉漲，中芯（００９８１）升４﹒４％，晶門半導體

（０２８７８）升４﹒３％，華虹（０１３４７）升３﹒６％，上海復旦（０１３８５）揚

０﹒６％。

但投資者須留意，據外媒此前引述消息人士報道，美國商務部正考慮禁止美國公司向中國公

司出售先進的晶片製造設備，同時禁止中國公司購買美國生產的工具來製造先進晶片。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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