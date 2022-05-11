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11/05/2022 09:19

【新冠肺炎】譚德塞：中國清零政策不可持續

　　《經濟通通訊社１１日專訊》世衞組織總幹事譚德塞認為中國目前應對疫情的清零政策不可
持續，他稱已與中國專家討論過這個問題，並表達了相關政策不可持續的意見。世衛緊急項目執
行主任瑞安亦表示，任何抗疫政策除了要考慮對一國經濟的影響之外，亦要考慮該政策對人權的
尊重。
　　譚德塞在一場新聞發布會上表示，考慮到病毒現在的行為，以及對未來的預期，清零策略是
不可持續，過渡至另一政策非常重要。
　　世衛流行病學家范克爾克霍夫亦指，不可能在全球範圍內阻止所有病毒傳播，由於新冠病毒
傳播速度快，需要做的是降低傳播速度。

＊內地研究：中國若不採取措施就放棄清零，或致１５０萬人死亡＊

　　內地有研究指，如果中國不採取防控措施，就放棄動態清零政策，或引發大量
Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒感染個案，有超過１５０萬人染疫死亡的風險。
　　上海復旦大學公共衛生學院教授余宏傑團隊，在美國專家支援下進行模型預測，並在《自然
　醫學》期刊發表，假設民眾接種了疫苗加強劑，但不採取更嚴格的非藥物干預，例如大規模核
酸檢測及出行限制，亦不使用新冠病毒藥物，內地在３月出現的Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情，到９月底
可能會造成５１０萬人住院、２７０萬人接受深切治療，以及１５５萬人死亡，其中未接種疫苗
的６０歲以上人士，可能佔全部死亡病例的近七成半。
　　研究認為，若採取加強為長者及高危群組接種疫苗、提高使用抗病毒藥物、以及非藥物干預
等不同策略，就有望降低死亡率。但如果只單靠當中某一種策略，並不能將死亡率降至季節性流
感的水平，或防止對深切治療病床的過度需求。（ｄｗ）

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