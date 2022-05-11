【新冠肺炎】內地昨增本土及無症狀約千八宗，上海社會面再清零

《經濟通通訊社１１日專訊》內地通報新冠確診數字再回落，昨日新增本土及無症狀逾

１８００宗。國家衛健委公布，１０日全國新增本土確診病例３０２宗，上海佔２２８宗，北京

２４宗，河南２２宗，廣東１０宗，青海１０宗，遼寧４宗，浙江２宗，福建２宗。

新增本土無症狀感染者１５４５宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多有１２５９宗，河

南６７宗，遼寧６０宗，江蘇４９宗，江西４４宗，北京１３宗，廣東１０宗。

在上海，新增感染連續多天回落，昨日新增本土新冠肺炎確診病例２２８例和無症狀感染者

１２５９宗，其中１９８宗確診病例為既往無症狀感染者轉歸，剔除無症狀轉歸確診後，實際新

增陽性連降１２日至１２８９宗，創３月２３日以來新低；其中社會面病例自４月３０日以來再

度清零。

內媒報道，上海市疫情防控指揮部日前下發《關於推進復工復產企業員工有序輪換工作的通

知》，允許部分復工復產企業員工進行閉環輪換。新的通知提出復工復產企業員工可分批有序輪

換返回居住地。

至於北京昨日新增２４宗本土確診病例（含２宗５月８日診斷的無症狀感染者轉確診病例）

和１３宗無症狀感染者；剔除無症狀轉歸確診後，合計新增３５宗，感染者總數較上日大幅下降

。（ｃａ）

