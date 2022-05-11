【大國博弈】美情報總監：北京冀和平接管台灣，加強軍事抗美干預

《經濟通通訊社１１日專訊》美國國家情報總監海恩斯認為，中國寧願在不採取軍事行動下

，隨著時間和平接管台灣，但仍在致力提升軍力，希望能達到即使美國介入，仍能在軍事上佔上

風，頂得住美國干預。海恩斯出席國會參議院軍事委員會聽證會時又指，不相信俄烏戰事會促使

中國加快武力奪台計劃。

同樣出席聽證會的國防情報局長貝里爾認為，中國正從俄烏衝突中汲取一些非常有趣的教訓

，包括了解領導能力以及小部隊戰術的重要性，以及為正確使用武器系統及建立強大的士官系統

進行有效訓練。他又認為，華府要協助印太區盟友及台灣領導人了解俄烏衝突的教訓，並將資金

用於防衛及訓練。

另外，美國國務院早前更新官網上有關美台關係狀況的描述，移除「不支持台獨」，以及「

台灣是中國一部分」等字眼，引起北京批評。美國國務院發言人普賴斯表示，新版文字反映美台

堅若磐石的非官方關係，強調華府對台政策未有變，北京不應借題發揮。他又說，美國對台政策

仍是以台灣關係法、美中三個聯合公報以及六項保證為指引，敦促中國負責任行事，切勿製造藉

口，加大對台施壓力道。



＊北京批評美方修改美台關係事實清單＊



在北京，外交部發言人趙立堅昨日（１０日）在記者會上強調，台灣是中國領土不可分割的

一部分，批評美方修改美台關係事實清單，是虛化、掏空一中原則的小動作，這種在台灣問題上

搞政治操弄、試圖改變台海現狀的做法，必將引火燒身。

趙立堅敦促美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，把拜登總統不支持台獨的表態

落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄，停止搞「以台制華」。（ｊｔ）

