【中概焦點】摩根大通：報告稱阿里等科網股「不可投資」是誤發

《經濟通通訊社１１日專訊》摩根大通在３月１４日的報告中，將京東（０９６１８）、阿

里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）等至少１０家中國互聯網公司評級下調至等同賣出

的水平，並稱它們短期內「不可投資」。這份研報一下子在華爾街研究圈炸了鍋，更震盪了當日

美國和亞洲市場。時隔近兩個月，外電引述知情人士出面解畫，透露這份報告本來不該見天日的

。

知情人士表示，在３月１４日研報發布之前，摩根大通負責審核研報的編輯人員曾要求技術

分析師Ａｌｅｘ Ｙａｏ及其團隊執筆的２８份報告刪除「不可投資」一詞。雖然大部分報告刪

掉了這個詞，某些情況下用「不具吸引力」取代，但它最終還是出現在４份報告的發布版本中。

知情人士稱，經過調查，摩根大通得出的結論是，雖然牽涉的編輯、分析師和主管在發布前

都認為這不是最合適的詞，但因為編輯方面的錯誤，這個詞還是漏網了。雖然Ａｌｅｘ Ｙａｏ

及其團隊肯定對中國科網股變得更加謹慎，但其預計其中至少１０家公司的股價到年底會上漲，

說明這個行業並非完全「不可投資」。



＊摩根大通調低金山雲目標價後，失去其ＩＰＯ主承銷商位置＊



在科技監管整頓和防疫動態清零導致中國經濟岌岌可危之際，這件事凸顯了華爾街圍繞中國

資產吸引力的激烈爭論。這也凸顯了摩根大通等全球銀行的小心翼翼，一方面希望拓展中國業務

，另一方面也希望客戶可以看到有關中國動盪金融市場的坦率研究。

據知情人士透露，在摩根大通團隊將金山軟件（０３８８８）２０２０年５月分拆、在美國

上市的金山雲的目標股價下調一半後，該行失去了金山雲在香港首次ＩＰＯ主承銷商的角色。摩

根大通仍是此次ＩＰＯ的保薦人，但目前排名落後於瑞銀和中金。（ｊｔ）

