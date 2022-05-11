【大國博弈】中國向澳洲釋善意，駐澳大使撰文冀兩國關係健康穩定

《經濟通通訊社１１日專訊》中澳自兩年前起關係急轉直下，兩國經貿合作受重創，但近來

中方態度有所放軟，今年１月新上任的駐澳洲大使肖千今日在《澳洲金融評論》發表文章紀念中

澳建交５０周年，強調健康穩定的中澳關係符合兩國和兩國人民的根本利益，互利共贏是中澳關

係發展的必由之路，也是唯一的道路。

肖千表示，半個世紀以來中方始終順應歷史大勢，求同存異，推動兩國關係沿著正確方向向

前發展。他指出，得益於中澳合作，讓澳洲成為唯一一個經濟連續２９年保持增長的經合組織成

員國，並順利度過了多次全球或區域經濟和金融危機，生活水平顯著提高，而勤勞的中國移民參

與建設澳洲，為該國經濟社會發展和多元文化作出了重要貢獻。文章尾段提到：「歷史證明，中

澳完全有能力做到求同存異，成為不同文化傳統、不同政治制度、不同發展階段國家和平共處、

合作共贏的典範。」

肖千於今年３月與澳洲外交部長佩恩進行會談，是北京暫停兩國部長級會談以來的雙方最高

級別接觸。不過澳洲總理莫里森其後透露，肖千當時希望與他會面，但他拒絕並改派佩恩進行會

談，因為他認為接見中方大使是向北京「示弱」的表現。（ｅｙ）

