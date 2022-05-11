【內房困局】華夏幸福逆市挫近４％，新增逾期債務本金３４﹒３億

《經濟通通訊社１１日專訊》陷入債務危機、正進行重組的內房華夏幸福

（滬：６００３４０）舊債未清，又添新債。公司最新公告稱，華夏幸福及下屬子公司新增未能

如期償還銀行貸款、信託貸款等形式的債務金額３４﹒３２億元（人民幣．下同）（不含利息）

，累計未能如期償還債務金額合計４６３﹒７０億元（不含利息）。此次新增訴訟、仲裁案件的

涉案金額為１﹒２９億元，目前尚在進展過程中，暫無法判斷對該公司本期利潤或以後期間利潤

的影響。

其中，華夏幸福作為原告的糾紛關於商品房銷售合同，涉及金額２９５９﹒１９萬元；作為

被告涉及的案由中，票據糾紛約９４６﹒３７萬元，商品房銷售合同糾紛約２１１﹒２６萬元，

建設工程施工合同糾紛約８６４６﹒２９萬元，以及其他合同糾紛１４１﹒６２萬元。自華夏幸

福２０２１年１１月３０日披露訴訟、仲裁情況後，截至目前，該公司發生的訴訟、仲裁事項涉

案金額累計約３４億元，約佔其最近一期經審計歸屬於母公司股東的淨資產的５４％。

華夏幸福股價自４月２７日收於低點２﹒８８元後，走出了一波上揚行情，並在五一假期後

連續３個交易日漲停。股價上漲的一大誘因是華夏幸福今年首季實現虧轉盈，期內營業收入

４１﹒８２億元，同比減少４７﹒３９％；淨利潤２７﹒７５億元；經營活動產生的現金流量淨

額３﹒１２億元。公司９日發布股票交易風險提示性公告，其股票收盤價格在５月５日、５月６

日、５月９日連續３個交易日漲幅偏離值累計為３１﹒３１％，短期漲幅高於同行業漲幅及上證

指數。

該股今日逆市下行，午後續挫３﹒７％，報３﹒６６元。（ｗｌ）

