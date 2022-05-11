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11/05/2022 14:45

【數據解讀】ＣＰＩ年內首破２％，信証：輸入性通脹壓力猶存

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２２年４月份，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲２﹒１％，漲幅較３月擴大０﹒６個百分點，連漲第三個月，創去年１１月
以來五個月新高，且高於市場預期的增１﹒８％。當月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比
上漲８％，漲幅較３月回落０﹒３個百分點，為連續第六個月漲幅回落，創２０２１年４月以來
一年新低，惟高於市場預期的漲７﹒７％。中信証券　研報指出，ＣＰＩ年內首次突破２％，明
顯高於一季度同比增長１﹒１％的平均水平，但綜合考慮目前國內的經濟和政策環境，整體物價
的變動較難發生大幅度的躍升，預計上半年整體通脹形勢將保持穩定，或將控制在３％以內的合
理區間。
　　但新冠肺炎疫情和烏克蘭危機導致風險挑戰增多，輸入性通脹壓力猶存，部分主要發達經濟
體通脹屢創數十年新高，溢出效應值得關注；另外，豬肉價格可能上漲、物流成本有所提升、疫
後居民消費需求有望復蘇等國內因素，可能也將成為推動ＣＰＩ同比讀數上行的原因。工業品價
格方面，ＰＰＩ同比讀數進入下行區間，但降幅略緩於預期，因此預計「保供穩價」工作將持續
推進。（ｗｌ）

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