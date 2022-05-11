【數據解讀】統計局：多措並舉保供穩價，４月核心ＣＰＩ漲幅回落

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局最新公布的數據顯示，２０２２年４月份，全國居

民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒１％，漲幅較３月擴大０﹒６個百分點，連漲第三個月，創

去年１１月以來五個月新高，且高於市場預期的增１﹒８％。

統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，４月份，各地區各部門多措並舉做好保供穩價，扣

除食品和能源價格的核心ＣＰＩ穩中有降，同比上漲０﹒９％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點

。據測算，在４月份２﹒１％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒７個百分點，新

漲價影響約為１﹒４個百分點。



＊豬肉價格環比轉漲，機票價格升近１５％＊



從環比看，食品價格由上月下降１﹒２％轉為上漲０﹒９％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１７個

百分點。食品中，因疫情期間物流成本上升，加之囤貨需求增加，薯類、雞蛋和鮮果價格分別上

漲８﹒８％、７﹒１％和５﹒２％；隨著生豬產能逐步調整、中央凍豬肉儲備收儲工作有序開展

，豬肉價格由上月下降９﹒３％轉為上漲１﹒５％；鮮菜上市量增加，價格由上月上漲０﹒４％

轉為下降３﹒５％。

非食品價格上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２０個

百分點。非食品中，受國際油價變動影響，汽油和柴油價格分別上漲２﹒８％和３﹒０％；受小

長假因素影響，飛機票、交通工具租賃費和長途汽車價格分別上漲１４﹒９％、６﹒８％和

１﹒５％。



＊食品價格同比轉漲１﹒９％＊



從同比看，食品價格由上月下降１﹒５％轉為上漲１﹒９％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３５個

百分點。食品中，鮮菜、鮮果、雞蛋和薯類價格分別上漲２４﹒０％、１４﹒１％、１３﹒３％

和１１﹒８％，漲幅比上月均有擴大；豬肉價格下降３３﹒３％，降幅比上月收窄８﹒１個百分

點。

非食品價格上漲２﹒２％，漲幅與上月相同，影響ＣＰＩ上漲約１﹒７８個百分點。非食品

中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲２９﹒０％、３１﹒７％和２６﹒９％；住房保養維

修及管理、教育服務價格分別上漲３﹒１％和２﹒６％。（ｗｌ）

