【數據解讀】統計局：商品價格維持高位，惟ＰＰＩ同環比漲幅回落

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局最新公布的數據顯示，２０２２年４月份，全國工

業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲８％，漲幅較３月回落０﹒３個百分點，為連續第六個月

漲幅回落，創２０２１年４月以來一年新低，惟高於市場預期的漲７﹒７％；４月ＰＰＩ環比上

漲０﹒６％。

統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，４月份，盡管國際大宗商品價格高位運行，但各地

區各部門堅決貫徹落實保供穩價決策部署，ＰＰＩ環比和同比漲幅均有所回落。據測算，在４月

份８﹒０％的ＰＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為５﹒９個百分點，新漲價影響約

為２﹒１個百分點。



＊石油和天然氣開採價格環比漲幅大幅回落＊



從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒６％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點。其中，生產資料價格上

漲０﹒８％，漲幅回落０﹒６個百分點；生活資料價格上漲０﹒２％，漲幅與上月相同。國際原

油、有色金屬等大宗商品價格高位震盪，國內相關行業價格漲幅回落。其中石油煤炭及其他燃料

加工業價格上漲３﹒５％，漲幅回落４﹒４個百分點；化學原料和化學製品製造業價格上漲

１﹒４％，漲幅回落０﹒４個百分點；石油和天然氣開採業價格上漲１﹒２％，漲幅回落

１２﹒９個百分點。

有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲０﹒８％，漲幅回落１﹒９個百分點。受鐵礦石、焦炭

等原材料價格上漲等因素影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲１﹒８％。另外，煤炭開採

和洗選業價格上漲２﹒５％，農副食品加工業價格上漲１﹒１％；非金屬礦物製品業價格下降

０﹒５％。



＊在調查的４０個行業中，２２個行業價格漲幅回落＊



從同比看，ＰＰＩ上漲８﹒０％，漲幅比上月回落０﹒３個百分點。其中，生產資料價格上

漲１０﹒３％，漲幅回落０﹒４個百分點；生活資料價格上漲１﹒０％，漲幅擴大０﹒１個百分

點。保供穩價政策效果繼續顯現，調查的４０個工業行業大類中，價格漲幅回落的有２２個，比

上月增加１個。其中，煤炭開採和洗選業上漲５３﹒４％，回落０﹒５個百分點；有色金屬冶煉

和壓延加工業上漲１６﹒８％，回落１﹒５個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲

１４﹒９％，回落０﹒８個百分點；非金屬礦物製品業上漲６﹒６％，回落１﹒６個百分點；黑

色金屬冶煉和壓延加工業上漲５﹒６％，回落３﹒８個百分點。

價格漲幅擴大的有９個，比上月減少３個。其中，石油和天然氣開採業上漲４８﹒５％，擴

大１﹒１個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲３８﹒７％，擴大５﹒９個百分點；燃氣生

產和供應業上漲２０﹒７％，擴大４﹒４個百分點；農副食品加工業上漲２﹒６％，擴大１﹒９

個百分點。（ｗｌ）

