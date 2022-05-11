【ＦＯＣＵＳ】保供穩價＋需求疲弱，內地通脹波瀾不驚

【ＦＯＣＵＳ】隨著亞洲「低通脹陣營」中的印度、韓國、泰國、新加坡、菲律賓等紛紛

出局，連日本的「通縮魔咒」亦正步向終結，中國又如何？周三（１１日）揭盅的４月居民消費

價格按年漲幅錄５個月高，工業生產者出廠價格漲幅則連續６個月下行。



＊首４月ＣＰＩ僅１﹒４％，遠低３％調控目標＊



國家統計局今早公布，４月ＣＰＩ按年升幅加速至２﹒１％（預期：１﹒８％），錄５個月

高，惟首４月僅升１﹒４％遠低於全年３％的調控目標。分類別計，「交通通信」領銜升

６﹒５％，對應汽油、柴油、液化石油氣價格分別漲２９％、３１﹒７％、２６﹒９％；「食品

」雖從３月的下降１﹒５％轉升為１﹒９％，但相比美國的８﹒８％，仍屬相當溫和。再看

ＰＰＩ，按年升幅連續６個月放緩至８％（預期：７﹒７％），錄一年低。

面對國際油價、聯合國糧食價格指數過去一年分別升了約五成和三成，何解官方數據顯示

的通脹數據仍屬相當溫和？

秘訣當屬多措並舉的「保供穩價」措施，背後功臣直指戰略商品儲備。國家糧食交易中心

最新將於周五（１３日）競價銷售３１﹒４萬噸進口大豆；國家發改委上月則透露，３６個大中

城市主城

區的成品糧油儲備達１５天以上；而國內小麥庫存據報可滿足一年半需求。此外，當局還通過出

口關稅調節，將化肥、鋼鐵等更多產能留在國內，平抑物價波動。



＊消費品巨頭最新財季報告早有端倪＊



除了供給端，通脹不足為慮的更深層原因恐還在需求端。此從位於ＰＰＩ下游的生活資料出

廠價格按年僅漲１％可見一斑，反映通脹壓力從上游向下游的傳導效應仍弱。

事實上，多個消費品巨頭的最新財季報告早已有端倪：阿迪達斯首季大中華區收入按年大

降３３﹒６％，耐克截至２月底的財季在華銷售額同跌８％；優衣庫預計，下半年和整個

２０２２財年大中

華區利潤將大幅下降；星巴克截至４月３日的財季在華同店銷售額下降２３％。

另據美銀統計，美股上市公司業績報告中提及「ｗｅａｋ ｄｅｍａｎｄ（需求疲軟）」的

次數，已升至２０２０年第二季以來更高水平。無獨有偶，ＷＴＩ原油一度跌穿１００美元，短

短兩天累計跌幅近１０％。

簡而言之，儘管近期的人幣貶值及民眾囤積食品應對封控，或加大內地通脹上行壓力，但獨

具特色的保供穩價措施，疊加需求持續疲弱，料為潛在的寬鬆政策刺激提供緩衝。

