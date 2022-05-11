【大國博弈】聯合國人權高級專員月底前訪華，行程料包括新疆地區

《經濟通通訊社１１日專訊》聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Ｍｉｃｈｅｌｌｅ
Ｂａｃｈｅｌｅｔ）將於本月底前訪問中國，預計行程包括新疆地區；早前已到中國的人員正為
巴切萊特的訪問做準備。
巴切萊特將會是自２００５年阿爾布爾訪華後，首位訪問中國的聯合國人權事務高級專員。
巴切萊特３月宣布，其辦公室與中國政府達成協議，她將能訪問新疆。（ｃａ）
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