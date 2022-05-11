《投資智慧－鄧聲興》冀新政府放寬上市條件，鞏固港金融中心地位

《投資智慧》香港特區行政長官選舉順利完結，祝賀李家超先生以１４１６高票當選第六任

行政長官，獲得眾多選委廣泛支持，充分體現一國兩制及由愛國愛港有能之士治港的原則。李家

超先生擁有豐富政府工作經驗，體恤社會民情，相信能帶領香港共創新篇章。



香港作為全球領先的國際金融中心之一，一直在有效、透明及符合國際標準監管情況下運作

，是眾多金融機構所在地。香港與內地緊密融合，同時又接通世界各地，在國際間擁有舉足輕重

的地位。現時距離新一屆政府就職尚有一個多月，現任政府正竭力協助新一任特首籌組班底，期

望李家超先生能招攬合適的金融人才，致力推動香港金融業發展，同時進一步鞏固香港金融中心

在國際間的重要地位。



李家超先生曾在其政綱中提出發展創新科技中心、構建國際科研之都，筆者認為資本市場發

展良好，對創科界的發展絕對是有助的支撐。現時政策並未能充分解決市場發展模式的局限及困

難。若要打造更好的市場環境，需要新一屆政府多聆聽及接納業界人士意見。廣納民意有助日後

制定金融界良好發展規劃，亦能令政策緊貼民情，進一步改善本港市場環境，急業界所急。



再次祝賀李家超先生當選第六任行政長官，冀在新一屆政府的帶領之下，香港能積極發展成

國際創新科技中心。同時希望政府能適時調整及放寬來港上市條件，允許更多新型公司來港上市

和集資，令香港國際金融中心地位能進一步鞏固及提升。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

）



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