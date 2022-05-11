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11/05/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》冀新政府放寬上市條件，鞏固港金融中心地位

　　《投資智慧》香港特區行政長官選舉順利完結，祝賀李家超先生以１４１６高票當選第六任
行政長官，獲得眾多選委廣泛支持，充分體現一國兩制及由愛國愛港有能之士治港的原則。李家
超先生擁有豐富政府工作經驗，體恤社會民情，相信能帶領香港共創新篇章。
　
　　香港作為全球領先的國際金融中心之一，一直在有效、透明及符合國際標準監管情況下運作
，是眾多金融機構所在地。香港與內地緊密融合，同時又接通世界各地，在國際間擁有舉足輕重
的地位。現時距離新一屆政府就職尚有一個多月，現任政府正竭力協助新一任特首籌組班底，期
望李家超先生能招攬合適的金融人才，致力推動香港金融業發展，同時進一步鞏固香港金融中心
在國際間的重要地位。
　
　　李家超先生曾在其政綱中提出發展創新科技中心、構建國際科研之都，筆者認為資本市場發
展良好，對創科界的發展絕對是有助的支撐。現時政策並未能充分解決市場發展模式的局限及困
難。若要打造更好的市場環境，需要新一屆政府多聆聽及接納業界人士意見。廣納民意有助日後
制定金融界良好發展規劃，亦能令政策緊貼民情，進一步改善本港市場環境，急業界所急。
　
　　再次祝賀李家超先生當選第六任行政長官，冀在新一屆政府的帶領之下，香港能積極發展成
國際創新科技中心。同時希望政府能適時調整及放寬來港上市條件，允許更多新型公司來港上市
和集資，令香港國際金融中心地位能進一步鞏固及提升。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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