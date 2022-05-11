《拆局麒想－林嘉麒》美元超強殺錯收息股，盤點吸納高息股

《拆局麒想》美國加息及縮表令美金接近１０４水平，股債匯金油齊跌，虛擬貨幣繼續急跌

，最新更有第三大穩定幣（依靠金融工程來維持與美元掛勾Ｔｅｒｒａ ＵＳＤ跌至０﹒６２美

元（１１日下午兩點半），導致投資者大量拋售（下跌原因是ＴｅｒｒａＵＳＤ從錨協議

（Ａｎｃｈｏｒ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）大規模贖回，錨協議是一種基於Ｔｅｒｒａ網絡技術的加

密投資者去中心銀行，一旦沒有維護者出手，就會出現連鎖下跌效應）。簡單而言，美元強，其

他資產價格價值同時下挫，包括收息股。



在美元超強下，債市拆倉，過去多年的超高倉位，加上低息的槓桿效應，跌跌不休。美國

１０年美債債息曾升至３﹒２厘，離２０１８年的３﹒２５％高位相差不大。基於短期內將有大

批國債拍賣，以及市場流動性減少，觸及３﹒２５％只是時間上問題。市場明顯出現一個新方向

，前提是股債是旦一方走出熊市，資金流才會明朗。有部分認為，可期待通脹預期降溫從而帶動

債息下跌，筆者認為短期似乎不切實際，相信是靠債息升至一個吸引水平令資金重流，債市方可

回穩，股市亦然。目前，以股票收益率扣減十年期債息得出得ｅｑｕｉｔｙ ｒｉｓｋ

ｐｒｅｍｉｕｍ已跌至１２年左右最低水平，反映投資者預期股票較債券的相對回報持續回落，

這會不利跨資產基金的股票配置水平，尤其是高增長股。



另一方面，由於美國加息，令傳統收息股也被一同拋售，已跌至非常吸引水平，是收息一族

出手時機。事先聲明，收息股範圍極廣，不可靠往績息率及預測息率而決定，要同時研究過去多

年派息紀錄及市場未來數年的預期情況。老實說，傳統公用股並不吸引，中電（００００２）、

煤氣（００００３）、電能（００００６）息率分別為４﹒０９厘、４﹒１８厘及５﹒１９厘，

只要比較美國基準利率，你就知大戶基本不需要去ｔａｋｅ ｒｉｓｋ，而煤氣自從取消派紅股

後股價一直下滑，蝕埋價，買又何苦呢。正所謂投資市場日新月異，市場變化萬千，就算是傳統

公用股也會有「變心」的一天，就算你買來收息，也要知道他們的變化。高息的有香港電訊

（０６８２３），現價相對於往績及預測息率分別有接近６﹒５厘及６﹒６８厘，仍然吸引。



從前的銀行股是收息之選，細細個都知的匯控（００００５）、渣打（０２８８８）、恒生

銀行（０００１１）等，前兩者在英國監管下竟然會停止派息，後者今年更腰斬一半第一次中期

息只有７０仙，多麼令長期粉絲失望，而香港銀行股似乎只有中銀香港（０２３８８）這選擇，

但其息率只有３﹒８８厘，預測息率４﹒５厘，似乎只是多市場預期的美國今年基準利率三厘多

不了很多。如果說以內銀作收息股，部分投資者會嗤之以鼻，長久的不良貸款問題、潛在的壞帳

情況，甚至為國家貢獻的讓利問題，均叫投資者卻步。不過，只要你認為內銀盤數是真的，過去

派息表現確實沒有令投資者失望。估值最平的中國銀行（０３９８８）連續逾十年持續穩定派息

，除了２０１６年度派息略減外，幾乎每年遞增。至於其他大型內銀股則在派息方面略有不穩定

，每年派息會有１至３仙差別。不過，以建行（００９３９）現價相對於往績及預測息率有高達

８﹒１６厘，工行（０１３９８）現價相對於往績及預測息率有高達８厘，何況每手入場門檻低

至幾千蚊，實屬散戶之選。



另外，筆者認為要留意的中移動（００９４１），股價回落至５０元水平時，預測股息率已

高見８﹒３５厘，值得留意的是，過去其派息升幅的百分比高，而就算派息下跌，其百分比幅度

也很少，意即收息相對穩定。作為收息股，一是收入穩定，二是派息穩定。何況集團已公布千億

回購計劃及未來會逐步提高派息比率。因此現價的８﹒３５厘的２０２２年度派息，在日後大有

可能是有增無減，確實是長線持有收息的好股啊！《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有以上股份



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

