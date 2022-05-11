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即市新聞

11/05/2022 08:40

《樓市亮話－湯文亮》政府應「打鐵趁熱」，重推限呎流標地

　　《樓市亮話》有著名股票分析員兩公婆打算每人買一個新住宅，仲要大單位，很可惜，雖然
兩個一齊買機會較高，但仍然買唔到，問我有冇計，我話冇，不過，地產商見到形勢大好，一定
會打鐵趁熱，加推新樓單位，一定可以買到，不過可能會貴些少，分析員話，貴些少冇問題，最
緊要買到。

　　我唔知政府有冇留意新樓熱賣，如果有留意，應該重推較早前的限呎流標地，我夠膽講，如
果重推，有九成以上機會可以賣得成，但很可惜，政府有各種機制卡住，不能打鐵趁熱，在短時
間內推出流標地再次招標，可能浪費了一次賣地的好時機。

　　老實說，政府賣地愈多條件限制，地價一定會愈低，較早前政府第一次推限呎地，大家都未
能掌握市場對較大單位反應，發展商只會用試水溫式落標，如果投到而市場反應又不佳，損失亦
唔會咁大，但自從新樓盤開售之後，較大單位比納米樓的需求大得多，就算所投得的土地沒有限
呎，地產商都會興建比較大的單位，唔會考慮興建納米樓，限呎的不利因素消失，土地價值自然
會提高。

　　有了最近的新樓銷售成績，不少有落標的地產商都會後悔，他們會認為，如果當時出高一些
價，或者可以奪得土地，所以，如果政府重推土地，有很大機會可以成功出售，至於政府內部機
制如何處理，我們不時聽到有人說特事特辦，即時重推土地也可以特事特辦，理由是打鐵趁熱。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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