《樓市亮話－湯文亮》政府應「打鐵趁熱」，重推限呎流標地

《樓市亮話》有著名股票分析員兩公婆打算每人買一個新住宅，仲要大單位，很可惜，雖然

兩個一齊買機會較高，但仍然買唔到，問我有冇計，我話冇，不過，地產商見到形勢大好，一定

會打鐵趁熱，加推新樓單位，一定可以買到，不過可能會貴些少，分析員話，貴些少冇問題，最

緊要買到。



我唔知政府有冇留意新樓熱賣，如果有留意，應該重推較早前的限呎流標地，我夠膽講，如

果重推，有九成以上機會可以賣得成，但很可惜，政府有各種機制卡住，不能打鐵趁熱，在短時

間內推出流標地再次招標，可能浪費了一次賣地的好時機。



老實說，政府賣地愈多條件限制，地價一定會愈低，較早前政府第一次推限呎地，大家都未

能掌握市場對較大單位反應，發展商只會用試水溫式落標，如果投到而市場反應又不佳，損失亦

唔會咁大，但自從新樓盤開售之後，較大單位比納米樓的需求大得多，就算所投得的土地沒有限

呎，地產商都會興建比較大的單位，唔會考慮興建納米樓，限呎的不利因素消失，土地價值自然

會提高。



有了最近的新樓銷售成績，不少有落標的地產商都會後悔，他們會認為，如果當時出高一些

價，或者可以奪得土地，所以，如果政府重推土地，有很大機會可以成功出售，至於政府內部機

制如何處理，我們不時聽到有人說特事特辦，即時重推土地也可以特事特辦，理由是打鐵趁熱。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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