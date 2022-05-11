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即市新聞

11/05/2022 13:23

【新冠肺炎】技術錯誤或使針卡被刪，安心出行推３﹒２﹒５修正版

　　《經濟通通訊社１１日專訊》政府資訊科技總監辦公室發言人表示，在昨日（１０日）下午
四時許推出的「安心出行」流動應用程式３﹒２﹒４版本因服務承辦商出現技術錯誤，導致部分
Ｇｏｏｇｌｅ及華為用戶在更新程式後其「疫苗通行證」二維碼等會被刪除。資科辦已即時跟進
，並於昨晚約八時在Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ及華為ＡｐｐＧａｌｌｅｒｙ平台推出３﹒２﹒５
更新版本以修正問題。
　
＊蘋果ｉＯＳ用戶不受影響＊
　
　　發言人解釋，「安心出行」的Ｇｏｏｇｌｅ或華為用戶若於昨日相關時段手動或自動更新其
「安心出行」程式至３﹒２﹒４版本，會因為有關技術錯誤導致已儲存在程式內的電子針卡、「
醫學豁免證明書」二維碼、「康復二維碼」等被刪除。資科辦呼籲市民檢查儲存在「安心出行」
內的「疫苗通行證」，如發現電子針卡等被刪除，應盡快到Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ或華為
ＡｐｐＧａｌｌｅｒｙ更新「安心出行」至３﹒２﹒５修正版本，並重新將「疫苗通行證」儲存
至「安心出行」內。相關問題並不影響蘋果ｉＯＳ用戶。
　
＊資科辦已向服務承辦商發警告信＊
　
　　資科辦就事件為市民帶來不便致歉，並已向服務承辦商發出警告信，要求承辦商嚴肅處理及
加強監察。市民如在使用「安心出行」程式有任何問題，可致電１８２３或到資科辦設於２５個
港鐵站的流動支援站尋求協助，詳情請參閱「安心出行」專題網頁
ｗｗｗ﹒ｌｅａｖｅｈｏｍｅｓａｆｅ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ╱ｔｃ╱。（ｃｌ）

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