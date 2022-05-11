【香港政情】鄧炳強：盡快就２３條立法提建議，以開放態度聽意見

《經濟通通訊社１１日專訊》保安局長鄧炳強表示，政府原本希望在今年上半年就《基本法

》２３條立法工作進行諮詢，但過去數月受第五波新冠疫情影響進度。他強調制訂立法建議的工

作絕不輕易，性質複雜，政府將繼續迎難而上，做好相關工作。至於會否在本屆政府任期結束前

提出立法建議，他稱會全力及盡快去做。



＊不傾向以白紙草案形式進行諮詢＊



鄧炳強在立法會回應議員質詢時表示，２３條立法有實際需要。他表明，不傾向以白紙草案

的形式進行諮詢，其中的缺點包括要將內文詳細列出，可能有「導向性」，他認為，在諮詢階段

應廣納意見，再交由專業法律人員草擬有關條例。他提到，《基本法》２３條涉及７項罪類，當

中兩類已由《香港國安法》所涵蓋，現行法例中，例如《刑事罪行條例》、《社團條例》等亦包

括部分罪類，當局正研究如何作出更改及完善，或重新訂立新條文。



＊回應留任問題，稱會思考如何貢獻社會＊



鄧炳強又指，公開透明進行２３條立法的解釋及宣傳工作，會以開放態度聆聽意見，但不排

除仍有人藉機透過惡意甚至虛假訊息抹黑立法工作，政府會主動及迅速澄清，亦會做好解說工作

例如為何要立法。

另外，鄧炳強出席立法會會議後，被問到會否留任下屆政府。他回應說，從來不會思考將來

做甚麼工作，只會思考如何貢獻社會，以及集中做好現時保安局的工作。（ｃｌ）

