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11/05/2022 17:50

【新冠疫苗】本港再多一人針後兩周內死亡，一青年懷疑心肌炎報告

　　《經濟通通訊社１１日專訊》衞生署公布，截至５月８日晚上１１時５９分的過去一星期，
衞生署共接獲２５宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間共接獲一宗曾經於離世前
１４日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名６１歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引
起。同期，衞生署接獲一宗涉及三至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的
報告，這宗個案涉及一名１５歲男子，他在接種復必泰疫苗後５日內出現胸痛，情況穩定。

＊近９３％之１２歲或以上人口最少已打一針＊

　　截至５月８日晚上八時，本港市民合共接種了約１６２６萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫
苗的市民約６６５萬名，當中包括９２﹒９％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７４５６宗異
常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０５％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括１０１
宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死亡個案
顯示與接種疫苗有關聯。
　　截至５月８日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結６１宗死亡個案與疫苗接種沒有因
果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘２９宗個案仍待更多資料以作評估。專
家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。
（ｃｌ）

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