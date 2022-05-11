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11/05/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒９億人幣，買騰訊沽碧服

　　《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）恒指低開７０１點，報１９３００點。最高跌
２４３點報１９７５８點，最低跌８２３點報１９１７８點。恒指收報１９６３３點，跌３６８
點或１﹒８４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７４﹒９億元人民幣，增加１﹒２倍。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出最多
的依次是碧桂園服務（０６０９８）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交１４３６﹒８億元增加２１﹒９％。其中港股通成交２８８﹒３億元，佔總成交
２０﹒１％。
　　騰訊控股跌２﹒２９％報３４１﹒２元，北水淨買入１６億元；美團跌３﹒３１％報
１５１﹒８元，北水淨買入１４﹒７億元；安踏體育跌２﹒７５％報８１﹒２元，北水淨買入
３﹒１億元。
　　碧桂園服務跌１０﹒５１％報２５﹒５５元，北水淨賣出１﹒１億元；中國神華跌
３﹒４８％報２３﹒６元，北水淨賣出９０００萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１６﹒００
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　１４﹒６６
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　　３﹒０５
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　２﹒３４
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　２﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　－１﹒０６
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－０﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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