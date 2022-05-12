《油金掠影》美國通脹仍高金價反彈，供應短缺油價回升

《經濟通通訊社１２日專訊》美國周三公布的４月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升

８﹒３％，仍然是近４０年高位，且高於市場預期的８﹒１％。市場預期聯儲局積極收緊貨幣政

策，刺激金價上升。紐約期金收升０﹒７％，報每盎司１８５３﹒７美元。

有市場分析師表示，今次美國公布的ＣＰＩ反映通脹仍然高企，但聯儲局鮑威爾早前暗示６

月加息０﹒５厘，將有利金價。另有市場分析指，目前金融市場仍動盪，除了黃金及銅以外，美

元及大部分大宗商品市場可保持上升趨勢。

其他貴金屬方面，白銀升０﹒７％，報每盎司２１﹒５７５美元；鈀金跌１﹒８％，報每盎

司２００７﹒９美元；白金就升４﹒５％，報每盎司９８９﹒８美元。



＊紐油、布油升逾５％＊



油價方面，美國上周原油庫存較預期多出近６倍，惟市場關注汽油及蒸餾油庫存大幅減少，

反映石油產品需求強勁。此外，內地新冠病例下跌，降至３月中旬以來最低，消息減輕市場對原

油需求的憂慮，紐油及布油均升逾５％。

紐約期油升５﹒９６％，收報每桶１０５﹒７１美元；布蘭特期油升５﹒０５％，收報每桶

１０７﹒５１美元。

有分析指出，美國經濟可能衰退，目前石油產品需求亦強勁，將影響油價大幅波動。另有市

場分析師預期，由於原油基本面依然強勁，２０２２年底前布蘭特期油將達每桶１３０美元，紐

約期油就達至每桶１２０美元。（ｅｒ）

