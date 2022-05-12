《出旗制勝－麥穎儀》友邦五連跌，資金樂觀看好反彈

《出旗制勝》在外圍加息及高通脹陰霾下，環球股市走勢連日偏軟，港股在長假過後，周二

（１０日）隨外圍下跌，２００００點大關再次失守。上日（１１日）恒指低開高走，下午曾一

度重返２００００點之上，唯收市前升幅再度收窄至不足２００點，收報１９８２４點。投資者

如看好想趁低博反彈，或可留意恒指購２７６８４，行使價２２０００點，實際槓桿１０﹒１倍

，引伸波幅２８﹒５％，換股比率８８００兌１，２０２２年０９月２９日到期。相反，看淡則

可留意恒指沽１６０３３，行使價１７０００點，實際槓桿６﹒５倍，引伸波幅３６﹒９％，換

股比率６２００兌１，２０２２年０９月２９日到期。

友邦（０１２９９）自踏入５月份以來，股價每況愈下，上日大市反彈，友邦則逆市下跌

１﹒７％，收報７２﹒０５元。截至上日已連跌５個交易日，逼近三月份底部７０元附近支持位

，１４天ＲＳＩ在３０附近，逐步向超賣區靠攏。從ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站５日輪證資金流可

見，友邦樂觀資金流達１７６０萬元，與悲觀資金流比例約７：３，反映輪證投資者近日以購入

認購證和牛證部署技術反彈，並從認沽證及熊證獲利離場的部署策略為多。投資者如看好，或可

留意友邦購２２１９７，行使價８５元，實際槓桿７﹒１倍，引伸波幅３１﹒５％，換股比率

５０兌１，２０２２年１２月２９日到期投資者如看淡，或可留意友邦沽１１１７１，行使價

６０元，實際槓桿５﹒９倍，引伸波幅４２﹒２％，換股比率１０兌１，２０２２年０９月２９

日到期。

上日科技股隨大市反彈，在ＡＴＭ當中，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）分別錄

得２﹒７％及６﹒３％升幅，阿里（０９９８８）日內雖亦能隨大市反彈，一度升逾２％，卻未

能延續升幅到收市，收市逆市微跌０﹒４％報８５﹒６５元，繼續受制於８８元附近阻力位置，

為ＡＴＭ中表現最落後個股，短線走勢仍偏軟。投資者如看好，或可留意阿里購１３１７８，行

使價１１０元，實際槓桿３﹒２倍，引伸波幅５９﹒５％，換股比率１００兌１，２０２３年

０３月２８日到期。投資者如看淡，或可留意阿里沽１５３３４，行使價６６﹒９元，實際槓桿

２﹒８倍，引伸波幅７１％，換股比率５０兌１，２０２２年１０月２８日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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