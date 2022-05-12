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12/05/2022 10:45

《出旗制勝－麥穎儀》友邦五連跌，資金樂觀看好反彈

　　《出旗制勝》在外圍加息及高通脹陰霾下，環球股市走勢連日偏軟，港股在長假過後，周二
（１０日）隨外圍下跌，２００００點大關再次失守。上日（１１日）恒指低開高走，下午曾一
度重返２００００點之上，唯收市前升幅再度收窄至不足２００點，收報１９８２４點。投資者
如看好想趁低博反彈，或可留意恒指購２７６８４，行使價２２０００點，實際槓桿１０﹒１倍
，引伸波幅２８﹒５％，換股比率８８００兌１，２０２２年０９月２９日到期。相反，看淡則
可留意恒指沽１６０３３，行使價１７０００點，實際槓桿６﹒５倍，引伸波幅３６﹒９％，換
股比率６２００兌１，２０２２年０９月２９日到期。
　　友邦（０１２９９）自踏入５月份以來，股價每況愈下，上日大市反彈，友邦則逆市下跌
１﹒７％，收報７２﹒０５元。截至上日已連跌５個交易日，逼近三月份底部７０元附近支持位
，１４天ＲＳＩ在３０附近，逐步向超賣區靠攏。從ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站５日輪證資金流可
見，友邦樂觀資金流達１７６０萬元，與悲觀資金流比例約７：３，反映輪證投資者近日以購入
認購證和牛證部署技術反彈，並從認沽證及熊證獲利離場的部署策略為多。投資者如看好，或可
留意友邦購２２１９７，行使價８５元，實際槓桿７﹒１倍，引伸波幅３１﹒５％，換股比率
５０兌１，２０２２年１２月２９日到期投資者如看淡，或可留意友邦沽１１１７１，行使價
６０元，實際槓桿５﹒９倍，引伸波幅４２﹒２％，換股比率１０兌１，２０２２年０９月２９
日到期。
　　上日科技股隨大市反彈，在ＡＴＭ當中，騰訊（００７００）及美團（０３６９０）分別錄
得２﹒７％及６﹒３％升幅，阿里（０９９８８）日內雖亦能隨大市反彈，一度升逾２％，卻未
能延續升幅到收市，收市逆市微跌０﹒４％報８５﹒６５元，繼續受制於８８元附近阻力位置，
為ＡＴＭ中表現最落後個股，短線走勢仍偏軟。投資者如看好，或可留意阿里購１３１７８，行
使價１１０元，實際槓桿３﹒２倍，引伸波幅５９﹒５％，換股比率１００兌１，２０２３年
０３月２８日到期。投資者如看淡，或可留意阿里沽１５３３４，行使價６６﹒９元，實際槓桿
２﹒８倍，引伸波幅７１％，換股比率５０兌１，２０２２年１０月２８日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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