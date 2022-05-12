《運籌帷幄－梁業豪》已開始中線分批買入現貨

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為２５％和４２﹒５％，

局勢則皆屬於顯著向淡。昨早（１１日）開市前，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內提醒大家，雖然

指數期貨於競價時段內受壓，根據一些自己發明的專業技術分析工具所得結果，全日走勢會持續

向上。因此，淡友率先進攻，反而為好友提供了即市圖利的良機。當然，這只不過是本周二

（１０日）大市往下突破重要支持位後，引來趁低吸納盤的延續，並不代表短期跌浪已經完結。

理論上，若恒指短期內跌至（１）浪起點１８２３５﹒４８前，只要不低見

１８２３５﹒４７，短期後市依然有望很快便掉頭回升。至於本周二低位１９１７８﹒８９支持

能否穩守，令（２）浪下跌過程就此完結，則暫時未可斷定。此外，本周二開市前筆者建議中線

投資者開始分批買入現貨，並於開市後先投入第一注，相信各位Ｐａｔｒｅｏｎ訂戶應已入市行

動。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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