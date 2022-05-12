《行內行外－梁崇讓》前事不忘「因」，後事之師「果」



《行內行外》２０２２年香港五一勞動節活動黯然失色，因疫情關係本港的工會組織和勞工

團體已連續三年未能上街遊行來表達勞工訴求，團體於五一和平遊行本是香港的傳統文化，記得

業界工會和筆者曾參與和統籌不少大大小小規模和各種不同類型的遊行，金融服務界別工會為了

業界爭取權益舉辦首創的一次的示威遊行相信便是２００２年了。２０００年香港交易所

（００３８８）上市後，有關當局和港交所為了本身利益，扭盡六壬以「撤銷最低佣金制」來增

加自身的收入和利潤，業界工會、從業員和筆者為了表達訴求和不滿發起了和平示威遊行，堅決

反對取消最低佣金制，這次遊行也可算是開創了金融界遊行示威的先河。

當年參與遊行的立法會議員有譚耀宗（全國人民代表大會常務委員會委員及港區全國人大代

表）、陳婉嫻（港區全國政協委員）、王國興（「２３萬監察」召集人），和前立法會議員詹培

忠等。只是有關當局漠視業界權益，最終於２００３年撤銷了最低佣金制和實施「一業兩管」，

完全扼殺了業界的生存空間，尤其只靠佣金收入的從業員受到最大的影響，也導致了這２０年以

來的「惡性競爭」和「不公平競爭」，最後更發展至今天的「零佣金」和送錢搶客的爛局。今時

今日誰仍會相信世上真有「免費午餐」嗎？總令人懷疑會否跌進類似不受規管的倫敦金騙局？



＊延長時段無助成交＊



在撤銷最低佣金制的前一年２００２年爆發「仙股事件」，令港股單日市值蒸發逾百億元，

緣於有關當局並沒有顧及或低估市場對＄１以下除牌機制作出的強烈反應，細價上市公司急跌後

，證監會和港交所立即頻頻解話，但始終難降投資者的怒火，也被眾位立法會議員的質詢，最終

令當時就任財經事務及庫務局局長馬時亨向公眾鞠躬道歉，事件才告平息，也是第一個公開道歉

的政府問責官員，其後傳出當時港交所的行政總裁鄺其志（ＡＯ神童）也因此事而辭職。

港交所於２０１１年宣布分階段實施延長交易時間，工會率先發起反對實施第二階段延長交

易時間簽名運動，並遊行到港交所遞交簽名書，至於反對的原因已在多篇文章中論述（不贅），

事實證明延長交易時間對市場成交額並沒有直接關係，反之增長了交易時間，只是加重了證券及

期貨公司營運成本、從業員的工作量和壓力，在沒有最低佣金甚至「零佣金」下，顯然出現成本

增加收入減少的現象，得益者只是政府和有特權的港交所而已。



＊外判剝削如何共富＊



今年五一勞動節工聯會權益委員會促請政府帶頭取消外判制度，待所有政府外判合約到期後

必須停止再外判，改以政府長期職位代替，以保障基層員工享有合理工資。外判是有別於直接聘

用的商業模式，簡單而言是指公私營機構將部分服務合約委託予第三方，由第三方承辦商負責辦

理服務並聘請員工。機構一般會就外判服務作公開招標，根據既定的招標準則遴選承辦商。外判

制度美其名是為了妥善管理資源和提升服務質素，事實卻是利用市場競爭邏輯來節省成本，結果

引致各種剝削勞工問題。

工會的「行內行外」文章曾指出有特權的港交所，其行為和做法形同外判制度，港交所本身

有如大判，是特區政府製造出來的，收入完全有了保障，持牌的證券及期貨中介公司是二判，面

對零佣金的衝擊，難有議價能力，卻要承擔租金、人工、還要奉獻給港交所的系統費用，有些公

司僥倖的還可賺取雞肋利潤，但到了單靠佣金收入的三判從業員，試問還能可維持生活開支嗎？

單靠佣金收入的業界從業員有如外判的自僱人士混合體，試問在這不公平的剝削制度下，如何達

到共同發展、共享成果、共同富裕呢？



＊前事不忘後事之師＊



一直以來，工會不單只關心業界權益，對國際和社會政經事務也非常關注，經常在文章表達

工會的立場和論點，衍生工具泛濫時已多次提醒有關當局和投資者不要忽視衍生工具爆破的危機

，結果０８年出現金融海嘯；近年新經濟股瘋炒的時候，也曾指出不應因所謂的大勢所趨而盲目

追入新經濟股，今天這類股票真是血流成海了。政經總是分不開，在美國特朗普政府開始發動貿

易戰，工會早已表明美國發動經濟戰，日後必然進行科技戰、金融戰、貨幣戰，如今皆有目共睹

，不幸言中了！

回說遊行，當然最難忘的遊行可算是２００５年「反政客亂港元旦大游行」，當年工會和香

港自由經濟穩定關注組，一齊組成了捍衛香港穩定大聯盟，筆者也是大聯盟召集人之一，眼見有

部分政治組織和人士整天為反對而反有心搞亂香港社會，阻礙香港經濟發展，因此而發起遊行，

希望藉此為有關當局和市民帶來警示，喚醒社會要正視反對派的所作所為。記得當年有部分有識

之士認為工會可能過於擔憂和言過其實對反對派的一切行徑，但自２０１４年佔中開始以至黑暴

的精神，更沒有汲取教訓才導致民怨越來越多，政府民望愈來愈低，也讓反對派有機可乘，大肆

搗亂香港社會的安定繁榮。至於工會的文章已發放了近２０年，超過１０００多篇，全都是工會

和筆者的心血心聲，論點是否中肯有理？言之有物，還是留給大家評價吧！



＊望新政府了解實況＊



後記：新一屆特首已塵埃落定，每屆特首參選人在選委投票前為了爭取選票和得到市民的支

持都會撰寫政綱和許下不少承諾，可是一直以來，前幾屆特首在上任後都未必能達成政綱所訂下

的目標，而眾多的承諾同樣是沒有兌現，就以金融服務業為例，記得有特首在競選時曾應允會重

新檢討證券業最低佣金制的制度，只是從未聽到樓梯響，當然也不會有人下來，而當屆的業界選

委和議員也沒有積極跟進，確是大大遺憾，也辜負了業界的期望，這也正是導致香港社會貧富懸

殊的差距越來越大，深層次矛盾越來越深的結果。現時新一屆特首李家超同樣宣布了其四大政綱

：強化政府治理能力，團結一致為民解困；精簡程序多管齊下，提供更多安居之所；全面提升競

爭力，創造持續發展空間；同建關愛共融社會，增加青年上流機會，並強調自己作風務實，更以

「我和我們同開新篇，一同解決問題就是結果」作為口號。

至於證券及期貨業從業員，縮減了午膳時間令從業員面對面交流和與客戶見面的機會可以說

是沒有了，加上互聯網的興起，網上金融ＫＯＬ又如雨後春筍般多不星數，令客戶主任的角色漸

漸被人忽略，加上零佣金的競爭和疫情未受控令業界更是雪上加霜，有關官員只是活在象牙塔中

，完全不了解民情，又或者他們另有盤算，也許淘汰中小型證券及期貨公司是特區政府金融政策

的大方向吧！這自然同時拖累單靠佣金收入的業界從業員了。有關當局常常把保就業掛在口邊，

似乎有口不對心之嫌。本工會和筆者衷心期望新特首李家超能抽出寶貴時間來探訪１０間成交額

排在Ｃ組中游的證券公司，以了解公司經營實況共同解決問題，這樣我們業界才有機會真正共同

開新篇。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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