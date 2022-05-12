《缸邊隨筆－石鏡泉》港股整固後圖回升

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２７；下跌板塊：６。



至４：３０收，上升板塊：２４；下跌板塊：９。



前市恒指收：１９６３３﹒６９。



昨市恒指收：１９８２４﹒５７，升１９０﹒８８。



前市期指收：１９４７４。



昨市期指收：１９７６９，升２９５。



前市低水：１６０；昨市低水：５６。



前市大市成交：１４３６﹒８０億元。



昨市大市成交：１２６１﹒５１８億元，減１７５﹒３億元。



前市期指成交：１２３０８２張。



昨市期指成交：１０１６９０張，減２１３９２張。



昨文：《跌出好景來》，昨市果見。



大市由２０２１年２月３００００點起跌，至近月的１８０００點，已跌去逾１２０００點

，跌約四成，個別有盈利股票好歹都跌至有價值。



在去年底，投資者應憂跌，但到近月，投資者應望升，跳離追升不怕跌，怕跌不敢望升的惡

性循環。



近月的利好消息有：



（１）中港疫情有放緩；



（２）美國已加息，並著手用非息，而是行政手段（減中國貨關稅）去遏通脹；



（３）俄烏戰局雖未轉好，但亦未見會轉更壞。



因此港股有望在現水平整固，以圖回升。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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