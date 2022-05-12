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即市新聞

12/05/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》港股整固後圖回升

　　《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：２７；下跌板塊：６。
　
　　至４：３０收，上升板塊：２４；下跌板塊：９。
　
　　前市恒指收：１９６３３﹒６９。
　
　　昨市恒指收：１９８２４﹒５７，升１９０﹒８８。
　
　　前市期指收：１９４７４。
　
　　昨市期指收：１９７６９，升２９５。
　
　　前市低水：１６０；昨市低水：５６。
　
　　前市大市成交：１４３６﹒８０億元。
　
　　昨市大市成交：１２６１﹒５１８億元，減１７５﹒３億元。
　
　　前市期指成交：１２３０８２張。
　
　　昨市期指成交：１０１６９０張，減２１３９２張。
　
　　昨文：《跌出好景來》，昨市果見。
　
　　大市由２０２１年２月３００００點起跌，至近月的１８０００點，已跌去逾１２０００點
，跌約四成，個別有盈利股票好歹都跌至有價值。
　
　　在去年底，投資者應憂跌，但到近月，投資者應望升，跳離追升不怕跌，怕跌不敢望升的惡
性循環。
　
　　近月的利好消息有：
　
　　（１）中港疫情有放緩；
　
　　（２）美國已加息，並著手用非息，而是行政手段（減中國貨關稅）去遏通脹；
　
　　（３）俄烏戰局雖未轉好，但亦未見會轉更壞。
　
　　因此港股有望在現水平整固，以圖回升。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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