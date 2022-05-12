【內房困局】融創４筆票據利息到期未支付，尋求解決債務方案

《經濟通通訊社１２日專訊》融創中國（０１９１８）公布其發行的「二零二三年十月票據

」一筆２９４７﹒８６萬元（美元．下同）利息已於４月１１日到期應付，３０天寬限期支付利

息亦已屆滿，而公司未能支付有關款項。另外，融創中國「二零二三年四月票據」一筆

２６８４﹒５３萬元利息已於４月１９日到期應付，公司有３０天寬限期支付利息，截至目前尚

未支付相關款項；「二零二四年十月票據」一筆２０４０萬元的利息已於４月２０日到期應付，

公司有３０天寬限期支付利息，目前尚未支付相關款項；「二零二四年四月票據」一筆

２８０２﹒４５萬元利息已於４月２６日到期應付，公司有３０天寬限期支付利息，目前尚未支

付相關款項。

融創中國公布，由於未在寬限期內支付「二零二三年十月票據」到期應付利息，可能將導致

票據的持有人要求公司立即支付本金和應計利息。截至目前，「二零二三年十月票據」未償還本

金為７﹒４１６億元，目前未收到任何持有人就加速還款發出的任何通知。該集團預期不會在上

述及發行的其他優先票據到期時或在相關寬限期內償付債務，集團正積極尋求與票據持有人協商

以達成一致的方式解決相應問題，而考慮到當前階段性流動資金問題，集團無法保證能如期或在

相關寬限期內履行其債務的義務。

該公司將尋求相關債務的整體解決方案，已委任華利安諾基（中國）為財務顧問，及盛德

律師事務所為法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，探索所有可行的方案以緩解當

前階 段性流動資金問題。（ｍｈ）

