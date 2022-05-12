《盤後部署》金管局３年來首次入市，港股失守萬九關機會大

《經濟通通訊社１２日專訊》港股未能承接上日的升勢，低開２６７點報１９５５６，午後

科技股及內房股的沽壓加劇，恒指跌幅擴大至逾４００點，收報１９３８０，跌４４４點或跌

２﹒２４％，主板成交１１５６﹒２５億元。國企指數報６５９４，跌１７４點或跌２﹒５８％

。恒生科技指數報３８６４，跌１５４點或跌３﹒８４％。

滬深股市就微跌。上證綜合指數報３０５４，跌３點或跌０﹒１２％，成交３６８８﹒８０

億元人民幣。深證成份指數報１１０９４，跌１４點或跌０﹒１３％，成交１８４０﹒５７億元

人民幣。



＊京東跌近８％，為全日表現最差藍籌＊



科技股成為今天跌市主角之一。ＡＴＭ之中，阿里巴巴（０９９８８）跌幅較大，盤中曾跌

穿８０元關，最低見７９﹒９元，收市挫６﹒５８％，報８０元；京東（０９６１８）更挫

７﹒７８％，報１９２元，為跌幅最大的藍籌股；小米（０１８１０）遭六間大行及券商調低目

標價，日內股價跌５﹒８２％，報１０﹒３６元；騰訊（００７００）及美團（０３６９０）就

分別跌１﹒７７％及２﹒７３％。ＡＴＭＸＪ今天合共拖跌恒指逾１９５點。

內房及物管股全日捱沽。融創（０１９１８）４筆票據利息到期未償，旗下融創服務

（０１５１６）午後擴大，收市跌１１﹒６３％，報３﹒１９元；碧服（０６０９８）就跌

４﹒５％。國企民企內房齊見血，碧桂園（０６０９８）挫６﹒９４％，報４﹒１６元；中海外

（００６８８）跌４﹒７９％，報２１﹒８５元；龍湖（００９６０）及潤地（０１１０９）就

分別跌３﹒４７％及２﹒５８％。

中央宣布向電企補貼５００億元人民幣，法改委早前亦再出手控制煤價，部分電力股早段造

好，惟尾段升幅收窄。龍源電力（００９１６）表現相對較好，收市升１﹒２２％，報１４﹒９

元；中國電力（０２３８０）就微升０﹒２７％。至於華能國電（００９０２）尾段跌幅擴大，

收市跌３﹒２１％，報３﹒６２元。



＊高估值股票短期影響大＊



大市方面，恒指回升１天後迅速回軟，主因美國通脹升幅大於預期，引發市場對聯儲局更進

取的加息的憂慮，加上隔晚多隻美股中概股受挫，ＡＴＭ股的ＡＤＲ亦跌幅顯著，相關在港上市

股票表現都未如理想，拖累港股的表現。另一方面，港元匯價昨晚長時間觸及７﹒８５港元兌１

美元的弱方兌換保證水平，金管局承接１５﹒８６億港元沽盤，為３年來首次接錢。金管局出手

托市，惟資金不斷流出，對部分高估值的股票影響較大。

在日線圖上，恒指目前仍沿著保力加通道底部下行，各條主要平均線趨勢繼續向下，而

ＭＡＣＤ熊差距逐步擴大，９ ＲＳＩ仍缺乏上升動力。由於外圍局勢仍未明朗，港匯在金管局

入市後並無太大好轉，料弱勢會持續，短期跌穿１９０００點機會大。



＊瑞聲績前跌近４％，技術走勢仍未好轉＊



個股方面，瑞聲（０２０１８）即將公布第一季業績，績前股價跌３﹒８３％，報

１６﹒０８元。在日線圖上，股價自去年７月開始呈一個頗長時間的下降軌，由３月開始亦處低

位區間上落的格局，保力加通道及主要平均線趨勢仍向下，ＭＡＣＤ牛差距都大幅收窄，９

ＲＳＩ亦繼續下跌，短期走勢仍疲弱，估計要到年內低位１５﹒４４元才有支持，但反彈空間不

會太大。（ｅｒ）

