《政經范局－范強》誰會是那艘鐵達尼？

《政經范局》我想回應一下讀者朋友的問題：俄烏戰爭拖下去，究竟誰有利誰不利？但是首

先要說明，我不是那種每朝一起身，就瘋狂期望著哪一條船應該沉到海底的人。我是一名職業記

者，首要工作是陳述時間、地點、人物與事件。這一回誰輸誰贏，單單是從時間來看，就已經很

難陳述：



＊如果我們以１９１４年為起點＊



這就好比在１９１４年，討論戰爭結果對歐洲哪一方有利。此時有哪個參戰國認為自己會輸

，直至戰爭延伸至半年、一年、二年？當史學家開始論述這場大戰如何導致整個歐洲的衰落之時

，歐洲各國民眾不管願意與否，已有近二千萬人化為白骨。第二次大戰成為第一次大戰未解決爭

端的延續，而現在圍繞著反納粹與反俄，又或者你反納粹我也反納粹而爆發的衝突，又延續了二

戰以來的敵我對立，使得歐洲急速墜入另一場深淵。



如果我們把敘事的最遠端定在１９１４年，那麼誰輸誰贏的問題就應被具化為：「歐洲在一

個世紀多一點的時間內，引爆了兩場世界大戰，而且可能成為第三次大戰的源頭。一次是偶然，

二次是不幸，第三次會不會就變成了宿命？」如果再追問為甚麼歐洲會有此宿命？我就答不了啦

；我只是提問者，這需要歷史、政治學家來給答案。



＊如果我們以１９９１年為起點＊



又如果，我們以１９９１年蘇聯瓦解為起點，那麼後冷戰時代所建立的歐洲和平秩序顯然是

全盤皆輸了。這段時間橫跨了我在英國的留學生涯和在歐洲從事新聞採訪的時期，算是有一些親

身體驗和個人看法。我在前文《世界走了一個輪迴？》中就提過：造成後冷戰歐洲秩序瓦解的根

本原因，是西方和俄羅斯存在兩種截然相反的敘事。



對於俄羅斯人來說，蘇聯並不是一天之內崩塌的。它瓦解的時序首先是戈爾巴喬夫決定與西

方和解，俄羅斯其實接受了各加盟國的獨立並打算融入西方。爾後局勢卻急轉直下，葉利欽奪下

權力並接受了美方的休克治療建議，俄羅斯經濟大崩潰，車臣爆發境外力量支持的分離戰爭，這

才輪到當時不到５０歲的普京嶄露頭角重新穩定國內秩序。



＊和平只是中場休息＊



因此我在前文《這不是普京一個人的戰爭》中，強調了當前俄烏衝突可能擴大的一個因素，

就是西方誤把這場戰爭單純理解為普京個人擴張權力野心，從而寄望於他被民眾自下而上推翻，

再一次促成俄羅斯的內部崩潰。



西方的論述則是蘇聯被阿富汗戰爭拖垮，成為冷戰的「戰敗國」。所謂「打蛇隨棍」上，北

約自當展開五輪東擴，收緊對俄包圍圈。對於西方來說，向一個戰敗國索要勝利成果，包括油、

氣資源掌控權等，本就是天經地義之事。如果在此處回到前面１９１４年的起點，隱隱約約我們

可以一窺歐洲宿命是如何締就的：正邪是藉口，和平只是中場休息，鬥爭才是主線。



＊誰會是那艘鐵達尼？＊



如果因為時間點定得太遠，而不利於討論細節的話，那麼就講剛結束的周三這天，澤連斯基

政府截斷了俄羅斯經烏克蘭運送至歐洲各國的天然氣供應。這原因也不難理解：從當前來講，歐

洲各國在「斷氣」危機下開始向普京「盧布換天然氣」的要求就範。所以基輔要採取果斷行動警

告歐洲切勿投降。

更為長遠的原因是，歐盟仍沒有確定烏克蘭的快速加盟時間表。澤連斯基政府目前不僅是在

與俄羅斯開戰，同時也是在與美歐就戰後的政治與經濟重建安排談條件。如果確定了加入歐盟，

烏國就可以因統一財政政策，把戰爭損失和重建費用攤分給歐盟成員國；而作為歐盟經濟火車頭

的德國，自是首當其衝。

如果歐盟堅持全面禁運俄羅斯油氣，又或者確定讓烏克蘭破格加入，一些持反對意見的國家

就可能選擇脫歐。因此俄烏之戰鹿死誰手尚未知，歐盟這艘船卻隨時要被鑿穿了。如前所述，我

不會瘋狂期望哪一條船應該沉到海底。你呢？

《經濟通通訊社評論員 范強》

