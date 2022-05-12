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12/05/2022 17:45

《台股攻略－黃振宇》通脹數據維持高企，台股續創近年新低

　　《台股攻略》美國昨晚（１１日）公布四月份消費者物價指數（ＣＰＩ）較去年同期上升
８﹒３％，導致美股全面收跌。台股加權指數今日（１２日）以１５９４４點開市，金融、電子
股同步下挫，傳統產業股亦受壓，指數暴跌３８９﹒５７點，最終收１５６１６﹒６８點，續創
近一年新低，失守萬六點關口，成交金額為新台幣２５８３﹒６５億元，三大法人合計淨賣出新
台幣１６０﹒９３億元。
　
　　電子權值股的台積電收新台幣５０５元，跌３﹒１％，創１年多以來新低，市值下滑至新台
幣１３﹒０９兆元；聯發科、國巨、日月光投控、聯電、大立光等主要電子權值股亦同步遭到市
場拋售，跌１％－３％。大價股的矽力－ＫＹ微跌０﹒４％，信驊、力旺則逆市上揚，分別升
０﹒４％及３﹒７％。金融股連日下跌，富邦金重挫逾４％，收新台幣６３﹒３元，創逾１年新
低，國泰金亦跌逾３％，玉山金、兆豐金、中信金、第一金均跌３－４％。傳統產業股哀鴻遍野
，台塑四寶全面下挫，其中以台化、南亞跌勢最重，跌幅超過２％；貨運三雄的長榮跌３﹒８％
、陽明跌２﹒４％、萬海跌２％，新興、裕民、四維航、正德、志信、宅配通等散裝航運股跌逾
４％；航空雙雄的華航、長榮航跌逾９％。面板大廠群創宣布兩個月內斥資最多新台幣
１１﹒４９　億元回購，令股價逆市抗跌，升２﹒２％，而同業的友達則無起跌、彩晶微跌
０﹒４％。鴻海公布第一季稅後純利為新台幣２９４﹒５億元，按年增５％，歷年同期次高。
　
　　美國通脹維持高企，市場憂慮美聯儲局將採取更進取的貸幣政策，導致美股、台股受壓，建
議投資者保持觀望，保持審慎為主。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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