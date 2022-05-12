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即市新聞

12/05/2022 09:37

《窩輪豪情－梁業豪》摸著石頭過河

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、必需
性消費業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的相關股票為港鐵
（０００６６）、翰森製藥（０３６９２）與聯想（００９９２），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
新世界發展（０００１７）、友邦保險（０１２９９）與京東集團（０９６１８）。
　　恒指陰陽燭日線圖上連續錄得兩支陽燭，顯示本周二（１０日）低位１９１７９前暫有不俗
的支持。此外，上月２７日低位１９６６５支持失而復得，卻未可輕言能夠穩守。再次提醒大家
，恒指下試３月１５日低位１８２３５支持的可能性依然存在；因此，無論各位有意進行短線投
機或中線投資，均只宜以「摸著石頭過河」的心態應市，分注行動。此外，須知造好圖利於現階
段仍屬逆勢之舉，投機者必須於勢頭不對時，立即離場，等候下一個再攻的機會。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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