【虛幣世界】ＵＳＴ崩盤影響市場信心，比特幣持續捱沽失三萬關

《經濟通通訊社１２日專訊》穩定幣ＵＳＴ崩盤後，連帶ＬＵＮＡ幣亦受壓，市場主要加密

貨幣未見有反彈跡象，比特幣再現拋售潮，並失守了三萬美元關口，並曾跌至２７７００美元水

平。Ｏａｎｄａ Ａｍｅｒｉｃａｓ高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，在有爭議的

穩定幣ＵＳＴ 崩盤之後，加密市場處於非常緊張的時期，因為去年投資的大多數機構加密投資

者現在都在虧損。

另外，美國最新通脹數據雖然較３月回落，但仍高於市場預期，美股低走，Ｍｏｙａ分析指

，市場對通脹報告的反應，將很難吸引任何仍在觀望的投資者進場，目前華爾街的風險正在增加

，現在包括美聯儲政策錯誤、流動性和信用風險以及增長擔憂，而比特幣仍然非常容易受到拋售

壓力的影響，如果再跌穿２８５００ 美元的水平，可能會出現進一步的技術拋售。

據經濟通據數顯示，比特幣現報２９８８９﹒１１（美元．下同），升２﹒６９％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報２１５４﹒０５元，升３﹒３１％；艾達幣報０﹒５３７８元，升

３﹒７０％；瑞波幣報０﹒４２２５元，升１﹒２７％。（ｕｌ）



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