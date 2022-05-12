《談國論企－黎偉成》通脹續穩增難得有消費性壓力

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２２年４月份同比增長進一步提升，不僅受

到鮮菜、鮮果等食品類項目價格回升的壓力，甚至來自生活用品及服務、交通和通信、旅遊、醫

療保健類等消費性項目價格徐徐上行，難得的是漲幅尚可控，屬難良性現象。國家力促的全國統

一大市場配合供給側結構性改革等策，拉動以消費為主的內需，有利整體國民經濟保持穩中有進

發展。



＊消費品價格明顯增長食品類仍受控＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２２年４月份同比增長２﹒１％，較

上月份的１﹒５％升幅提升０﹒６個百分點，而３月份的環比增長更高達０﹒９％，向上的勢頭

無疑頗為明顯，惟此與國內生產總值ＧＤＰ於一季度增４﹒８％和預期的全年增長５﹒５％，仍

處於相對合理的關係，可以接受，乃因：

先談（甲）消費品大分類指數，於２０２２年４月份的升幅高達３％，較對上一個月多增

１﹒３％，而３月份的環比增長亦有整整１個百分點之普，漲幅無疑高於ＣＰＩ之數，差距可以

接受；更重要的是，消費性的因素，開始成為推動通脹的其中重要力量，反映出內需出現較為全

面升溫的同時，又適度受控，屬良好的經濟發展趨勢。

從消費品類別的分類指數，可見（１）交通和通信分類指數升幅提升至６﹒５％，是為國際

以石油為主的能源價格不斷上升衍生效應；（２）居住分類指數升幅１﹒２％，亦為不可忽視的

升勢。

對ＣＰＩ有十分重要影響的（乙）食品大類分類指數，２０２２年４月份同比增長１﹒９％

，更扭轉３月份同比尚回落０﹒３％之況，很主要受到禽肉以外的其他食品商品價格，皆有不同

程度上漲，得加以注視，如（一）非禽肉的其他主要食品，最令人關注的肯定是（１）鮮菜分類

指數於是月份飆升２４％，較３月份所升１７﹒２％高６﹒８個百分點佔，對ＣＰＩ影響上升由

上月的０﹒３７個百分點提升至０﹒４８個百分點。

另一個大升的項目，為（２）鮮果分類指數升１４﹒１％，比上月高９﹒８個百分點，對

ＣＰＩ影響約０﹒２７個百分點。

二者皆受到天氣和季節性的影響，持續明顯走高。要待天氣復常，價格才有望回落，而又以

鮮菜的種植、收割期較短，情況會比較好一點，鮮果回復正常供應需時。

餘者為（３）蛋類增１２﹒１％，對ＣＰＩ影響則上升０﹒０７個百分點。（４）水產品分

類指數增２﹒４％，對ＣＰＩ影響為上漲０﹒０５個百分點。凡此，為食品煙酒分類指數跌轉升

之因。

至於（二）禽肉價格，則持續明顯回落，乃然受到豬肉價格續跌的影響：禽肉分類指數於

２０２２年４月份同比即使回落１９﹒６％，卻比３月份的２４﹒８％跌幅收窄４﹒６個百分點

，影響ＣＰＩ由上月所回落０﹒９９個百分點變為０﹒７４個百分點，其中豬肉價格同減少

３３﹒３％，比上月的４１﹒４％少減８﹒１個百分點，影響ＣＰＩ回落０﹒５９個百分點；此

乃受惠於豬肉供應有所提升，尤其是：生豬存欄量於２０２２年一季度末達４﹒２２億頭同比增

長１﹒６％，其中能繁殖母豬存欄量４１８５萬頭，而一季度產量２３９５萬噸增長８﹒８％；

相信豬肉供應能滿足市場需求，此對通脹控制有一定利好影響，對民生更有良佳效應。



＊須防疫情影響生產供應運輸對通貨有壓＊



其他兩大主項畜肉價格亦告回調：（ＩＩ）牛肉分類指數於２０２２年４月同比上升

０﹒８％，３月則持平於上年同期之數；（ＩＩＩ）羊肉分類指數升幅於是月跌至５﹒２％。

但我對中國以至全世界的通貨膨脹於２０２２年前景，感到憂慮，理由為新冠肺疫至今尚未

有確切受控跡象，反而新的變種病毒似有接踵而來之勢，使（Ｉ）世界各地的工農業生產不易復

常，而（ＩＩ）海、空、陸等運輸亦會受阻，甚至繼續出現樽頸劣況。相信這會使中國的各種各

樣商品價有升無跌，對民生甚至經濟或有負面影響。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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